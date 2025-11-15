Pellegrini e Frattesi, il mercato si accende: Roma e Inter attendono offerte convincenti

Pellegrini - Stadiosport.it

Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi sono due centrocampisti che potrebbero innalzare il livello tecnico di quasi qualsiasi squadra europea. La domanda, a poche settimane dall’apertura del mercato di gennaio, è semplice: ci sarà davvero qualcuno disposto a presentarsi con un’offerta concreta e convincente per entrambi?

Il tempo non manca: manca ancora un mese e mezzo all’inizio della sessione invernale. Ma da qui a gennaio bisognerà capire se esiste un club pronto non solo a investire una cifra importante, ma anche a trattare con due società che non hanno alcuna intenzione di rafforzare rivali dirette nella corsa Champions o nella lotta Scudetto.

Frattesi, da tempo al centro di voci e attenzioni, continua a essere un nome caldissimo su più mercati. L’Inter ne riconosce il valore e non aprirà facilmente a una cessione, soprattutto considerando come il giocatore stia diventando sempre più importante nelle rotazioni di Inzaghi.

Pellegrini vive invece una situazione diversa. In estate era stato vicino a lasciare la Roma, salvo poi scegliere di restare in giallorosso nonostante un contratto che scade nel giugno 2026. Al momento non sono arrivati segnali concreti per un rinnovo. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il rischio è quello di un addio a parametro zero, scenario che la Roma non può permettersi.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se due dei migliori centrocampisti italiani cambieranno maglia e, soprattutto, quale impatto ciò potrebbe avere sugli equilibri della Serie A.

