EA Play celebra un novembre da urlo: prove anticipate, ricompense esclusive e sconti per i membri Game Pass

Novembre è il mese perfetto per chi ama lo sport digitale e reale: il calcio entra nel vivo, la Las Vegas Grand Prix accende la Strip e su EA Play arriva un’ondata di contenuti imperdibili. Gli abbonati possono provare in anticipo i nuovi titoli EA Sports, riscattare premi esclusivi e vivere tutta l’adrenalina della velocità e del football.

I membri EA Play possono accedere alle prove anticipate dei giochi più attesi:

• EA Sports FC 26 – Prova anticipata fino a 10 ore, con un gameplay rinnovato grazie al feedback della community.

• College Football 26 – Un’altra prova da 10 ore per conquistare il campo e portare a casa la gloria.

• Madden NFL 26 – Dieci ore di test sul campo, con un’esperienza costruita su dati NFL reali e un impatto di gioco ancora più autentico.

• F1 25 – Una prova da 5 ore per misurarsi sui circuiti più iconici e lasciare il segno nel mondo delle monoposto.

I progressi ottenuti nelle prove vengono automaticamente trasferiti alla versione completa del gioco, e grazie allo sconto del 10% gli abbonati EA Play possono acquistare download, pacchetti punti e DLC a prezzo ridotto.

Ricompense del mese: contenuti per ogni sport

Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, che includono EA Play, possono riscattare una serie di premi speciali. Il mese porta ricompense per tutti gli sport:

• EA Sports FC 26 – Token per la modalità Ultimate Team Draft

• Apex Legends – Ciondolo arma Lucky Footprint

• Madden NFL 26 – Pacchetto Ultimate Team esclusivo

• College Football 26 – Loyalist UT Pack dedicato

• F1 25 – Bonus da 5.000 XP

• e molto altro in arrivo.

Chi preferisce il combattimento può ottenere vantaggi anche su Battlefield 6: acquistando il gioco in digitale con lo sconto del 10%, i membri ottengono premi della Stagione 1 come la skin veicolo Deadweight, il pacchetto arma Hazard, un boost XP da 60 minuti per il Battle Pass e ulteriori bonus.

Novità su The Play List

La Play List si arricchisce con sport, corse, sparatutto e avventure. Gli abbonati possono accedere senza limiti a titoli amatissimi come Madden NFL 25, College Football 25, FC 25, e molti altri. Dagli sprint del football alle battaglie sul circuito di Las Vegas, fino alla lotta contro le divinità in Dragon Age: The Veilguard, la libreria EA è più ricca che mai.

EA Play continua a offrire vantaggi unici: accesso illimitato a titoli selezionati, prove dei giochi più recenti, premi mensili e sconti esclusivi su tutti gli acquisti digitali Electronic Arts.

