Ripresa Champions e Europa League: ipotesi partite in Germania. No supplementari? Calendario: finali il 27 agosto

Con l’ufficialità della ripresa di alcuni campionati, rimane il nodo che riguarda le coppe europee. Sono state fatte delle ipotesi per Champions League ed Europa League che prevedono degli stravolgimenti. L’ultima idea è di una Final Four in Germania, dove quindi si giocherebbe anche la finale. Il tutto dovrà concludersi entro il 31 agosto, come stabilito dall’UEFA

I campionati nazionali stanno prendendo il via e man mano si stanno definendo gli ultimi dettagli per la ripartenza. Dopo lo stop forzato dal Coronavirus, ormai tutti i Paesi europei si sono organizzati per la ripresa delle proprie competizioni, oltre a quelli che ne hanno già deciso gli esiti.

Resta ancora l’incertezza per quanto riguarda le coppe europee. Champions League ed Europa League, infatti, devono ancora conoscere il proprio destino, soprattutto per quanto riguarda il calendario. L’idea della UEFA è chiara ormai da tempo: le due competizioni devono terminare entro l’ultimo giorno di agosto.

Per rispettare questo termine, però, è necessario fare dei cambiamenti al format dei tornei, poiché l’andamento della curva di contagio del Covid-19 non è ancora del tutto prevedibile. A questo proposito, per quanto riguarda la Champions League, è stato ipotizzato di giocare una Final Four in Germania. E’ questa l’ultima idea di Uefa ed Eca, per arrivare alla conclusione entro il termine fissato del 31 agosto.

I quarti di finale si giocherebbero in gara secca e soprattutto in campo neutro. Anche la finale subirebbe un cambio di sede: non si giocherebbe più ad Istanbul, ma appunto in Germania. Come calendario, le ipotesi sono queste: 7 e 8 agosto il ritorno degli ottavi, 13 e 14 agosto i quarti e a seguire semifinale e finale.

Al momento rimane ancora un’ipotesi, ma quella della Final Four in Germania è qualcosa che piace molto ai club coinvolti. La ripresa della Bundesliga, infatti, è una questione che è stata apprezzata molto dalle varie società, che hanno osservato come la ripartenza del calcio in territorio tedesco è veramente possibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS