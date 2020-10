Rio Ave-Milan 10-11 d.c.r, Voti, pagelle e analisi, Milan ai gironi di Europa League

Incredibile! Sembrava una partita stile Holly e Benji e forse lo è stata veramente. Milan in vantaggio grazie a Saelemaekers, poi pareggio di Geraldes che porta le squadre ai supplementari. Subito 2-1 di Dala e al 120 pareggio di Calhanoglu su rigore. Poi la lotteria ben 13 rigori tirati, Donnarumma para l’ultimo e il Milan vola ai gironi di Europa League.

Top 3 Milan:

Saelemaekers 7 Grande partita per il belga, un bellissimo gol, ma soprattutto un calciatore a tutta fascia. Fa avanti e indietro come un motorino. Sta crescendo bene.

Calhanoglu 7 Voto che arriva dal 120 in poi, non fa una grande partita ma ha la freddezza di segnare il rigore al minuto 120 e di segnarlo ancora nella lunga lotteria, in un modo o nell’altro incide sempre.

Donnarumma 7,5 Parliamoci chiaramente, sui gol lui non ha nessuna colpa e non è stato quasi mai impegnato nei 120 minuti. Poi c’è la lotteria di rigore e alla fine compie la parata decisiva che vale l’Europa League.

Flop 3 Milan:

Castillejo 4 Partita bruttissima per l’ex Villareal. Non azzecca una giocata e sbaglia numerosissimi passaggi. Se non sta attento c’è già Diaz pronto a prendergli il posto da titolare. Deve riprendersi perché attualmente è irriconoscibile.

Kessie 5 Non una delle sue migliori giornate, ci mette il fisico, ma certe volte come stasera non basta. Viene sostituito ai tempi supplementari da Tonali.

Daniel Maldini 5 Scelta apparentemente senza logica questa, Maldini unica punta è un calciatore adattato, e in campo lo dimostra, non fa un movimento da punta. Lui è un trequartista non una punta, spero che Pioli lo abbia capito definitivamente. Deve essere valorizzato nel suo ruolo e non adattato.

Rio Ave-Milan 10-11, d.c,r

Top 3 Rio Ave:

Geraldes 7 Entra in campo al posto di uno spento Diego Lopes e subito si mette in mostra con il gol del pareggio da parte del Rio Ave. Gioca una grande partita, sfortunato nello sbagliare il rigore nella lotteria.

Dala 7 Ennesimo cambio azzeccato dall’allenatore del Rio Ave. Segna il gol del momentaneo 2-1 e si dimostra freddo dal dischetto.

Filipe Augusto 6,5 Partita di carattere per il centrocampista del Rio Ave, vera anima del centrocampo, lotta e fa girare il pallone. Una partita gagliarda per lui.

Flop 3 Rio Ave:

Borevkovic 4 Peggiore in campo per il Rio Ave. Già nervoso durante tutta la partita, a causa di un suo errore si fa espellere e regala il calcio di rigore che poi darà la qualificazione al Milan di Pioli.

Moreira 5 Partita di sacrificio per lui, ma da punta non crea mai nessun problema alla difesa del Milan e a Donnarumma. Poteva fare molto di più.

Diego 4,5 Partita brutta per lui, non da nessun apporto significativo alla sua squadra, la sua uscita infatti avvantaggia i suoi compagni.

Il Rio Ave è andato vicino all’impresa, ma alla fine il Milan di Pioli va avanti. Ora con i soldi della cessione di Paquetà, più quelli derivanti dalla qualificazione ai gironi serve completare la rosa con gli ultimi 2/3 innesti. Servirebbe anche un vice Ibrahimovic in realtà…

