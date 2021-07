Rinnovo Belotti: il Torino offre 4 milioni più bonus fino al 2026

Urbano Cairo è deciso a blindare il proprio talento granata con un’offerta monstre vicina ai 4 milioni di euro annui.

Fino ad ora è stata un’estate caldissima per Andrea Belotti e per il suo Torino.

Il bomber italiano ha vissuto la spedizione più importante della sua carriera calcistica vincendo l’Europeo con gli azzurri, malgrado il rigore sbagliato nella lotteria dei rigori, durante la finale contro l’Inghilterra, che non macchia il complessivo percorso, e tornando tra le fila della squadra granata ha subito visto nuovi cambiamenti.

Il futuro del “Gallo” a Torino è ancora incerto e il contratto, ormai in scadenza, permette a molti club di farsi travolgere dalla tentazione di acquistare l’attaccante, arrivato ad un punto della carriera in cui l’ambizione lo spingerebbe a cambiare aria.

Nonostante ciò, il legame col Torino è molto forte e i segnali di una società che vuole fortemente riportare in auge la squadra ci sono tutti.

L’arrivo di Ivan Juric in panchina è il primo passo verso il cambiamento e a questo si aggiunge l’inserimento in rosa del croato Pjaca, arrivato dalla Juventus per dare creatività e manforte alla manovra offensiva.

Tutto, però, passa da Belotti. L’azzurro è indiscutibilmente il giocatore più forte della rosa e una sua permanenza aiuterebbe molto le speranze di rifondazione della squadra torinese.

Per convincerlo a restare, Urbano Cairo ha ammesso di aver fatto un’offerta importante dimostrandosi disposto a voler fare follie pur di tenere l’attuale capitano della rosa al centro del progetto.

Il presidente granata punterebbe a convincere il Gallo con un’offerta di 4 milioni di euro a stagione per quattro anni, legando Belotti al Torino fino al 2026 e facendolo diventare il giocatore più pagato della storia granata.

L’offerta è allettante e tutto passerà dalla volontà di Belotti di accettarla o meno mentre, alla finestra, molte squadre monitorano la situazione.

Migliori Bookmakers AAMS