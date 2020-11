Rijeka-Napoli dichiarazioni pre partita Gattuso:”Stiamo lavorando bene.”

In una breve conferenza, prima del match di Europa League contro il Rijeka, Gattuso e Elmas hanno risposto alle domande dei giornalisti.

Il Napoli domani ha la possibilità, visto lo scontro diretto tea Az e Real Sociedad, di prendersi il primato nel girone.

Le prime domande sono state rivolte al macedone, reduce da quasi un mese di stop a causa del Covid. Elif ha iniziato rassicurando tutti sulla sua condizione fisica, dicendo di essersi mantenuto in forma allenandosi da casa.

Ha poi continuato parlando del rapporto con il mister azzurro, entusiasta del lavoro che sta facendo e spera di migliorarsi ancora. Ha concluso il suo brevissimo intervento ribadendo la sua voglia di tornare in campo.

Ha poi preso parola il mister calabrese, parlando della brutta situazione che ha colpito Maradona, Gennaro ha detto che lo aspetterà a Castel Volturno non appena starà bene.

Per Gattuso la squadra sta bene, sottolineando la buona prova con il Sassuolo nonostante la sconfitta, ribadendo il grande lavoro fatto dalla sua squadra.

Pensiero poi è andato a Insigne, il capitano azzurro era uscito dal campo domenica per un’infortunio, sarà adesso arruolabile per la gara di domani. Per la sfida contro il Rijeka dovrebbero giocare gli stessi che hanno iniziato a San Sebastian.

Ha concluso il suo intervento parlando dell’ultima sfida di Gattuso contro il Rijeka, ribadendo il grande rispetto per questa squadra che ha messo in difficoltà gli spagnoli proprio in casa.

