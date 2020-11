Rijeka-Napoli 1-2 dichiarazioni post Gattuso:”Non va bene!.”

Molto amareggiato, nonostante la vittora il mister azzurro che si è fermato per una breve conferenza stampa, prima di tornare a Napoli. Ha iniziato sottolineando l’atteggiamento sbagliato dei suoi, che nel primo tempo hanno regalato tanto.

Bisogna rivedere la mentalità perchè, a detta del mister, sembravano calciatori improvvisati nei primi 30 min. È invece piaciuto a Gattuso il secondo tempo, dove gli azzurri hanno palleggiato bene e sono arrivato con facilità in area di rigore avversaria.

Bisogna indossare l’elmetto, nonostante i calciatori azzurri abbiano grande qualità.

Una domanda è andata anche a Maksimovic autore, come al solito, di una buona partita. A Bologna la squadra per lui dovrà giocare come nel secondo tempo se vuole arrivare alla vittoria, altrimenti sarà difficilissimo.

Il mister azzurro è molto amareggiato, per non essere ancora riuscito a modificare completamente la mentalità dei suoi calciatori. Infatti bisogna stare sul pezzo al 100% sempre.

Gattuso è sicuro di riuscire nei prossimi mesi a far trovare grande continuità alla sua squadra. Il mister chiede il Napoli del secondo tempo a ogni partita e non a sprazzi.

L’ultima domanda di questa brevissima conferenza stampa è andata a Maksimovic, che ha ribadito che non esistono partite facili in Europa League e che anche il Rijeka può fare ancora bella figura.

Maks vuole concludere al primo posto questo girone e per farlo bisogna stare sempre sul pezzo.

