Calciomercato Roma, battuto il duo Juventus-Benevento: preso Reynolds

Reynolds Roma. I giallorossi rubano un giocatore alla concorrenza. Si tratta di Bryan Reynolds, difensore americano del Dallas. Su di lui c’era la Juventus che aveva in mente un’operazione in simbiosi con il Benevento ma che si è vista beffata dall’offerta dei giallorossi. Un colpo di mercato davvero importante per la Roma che non sta affrontando uno dei migliori periodi di sempre.

Continuano le difficoltà in casa Roma. La sconfitta contro lo Spezia in Coppa Italia ha creato una frattura molto grande nell’ambiente. Come se non bastasse è stato licenziato un membro del team manager dopo l’errore grossolano del sesto cambio contro i liguri. I giocatori, stamattina a Trigoria, non si sono allenati. Non ce l’hanno fatta per della situazione estrema a cui si è dovuti arrivare.

Paulo Fonseca ha discusso con la squadra per cercare, se possibile, di migliorare un attimo la situazione. C’è molta insofferenza nella Roma già a partire da alcuni senatori come Edin Dzeko. Il club capitolino, però, cerca di dimenticare questa brutta parentesi e continua ad andare avanti. Nonostante questo caos societario, è arrivata una buona notizia: Bryan Reynolds è vicino alla firma con la Roma.

Reynolds Roma, battuta la concorrenza della Juve

Il difensore classe 2001 del Dallas è vicinissimo al club giallorosso. Su di lui c’era anche la Juventus ma l’offerta della Roma è stata più alta di quella dei bianconeri. Quest’ultimi avevano proposto il giocatore in prestito semestrale al Benevento che, in caso di salvezza, lo avrebbe tenuto un altro anno in prestito.

La Juventus avrebbe sognato un duo tutto texano con Reynolds e Weston McKennie nonostante avesse già speso il visto da extracomunitario per lui e per Arthur. Alla fine la Roma ha avuto la meglio ed il club bianconero ha deciso di defilarsi. Infatti davanti ad una proposta così allettante come quella giallorossa, Reynolds non ha saputo dire di no.

Thiago Pinto ha offerto 6,5 milioni di euro alla società americana più bonus 700mila euro per il giocatore. A favorire tutto ciò sono stati anche i buoni rapporti tra il Dallas e il presidente Dan Friedkin per via dello sponsor Toyota. Unico neo è che il giocatore il 18 gennaio è risultato positivo al Coronavirus. Il suo arrivo nella capitale potrebbe tardare in attesa che si negativizzi il tampone. Ma la trattativa sembra essere andata in porto.

La Roma prenderà il secondo giocatore americano dopo aver avuto Micheal Bradley. Reynolds ha sempre giocato con la società texana ma con la Roma ha un’opportunità immensa. Per la prima volta giocherà in un campionato europeo e lo farà da protagonista, senza alcun tipo di prestito. Il suo approdo sarà una boccata di ossigeno in un clima davvero asfissiante che si respira in queste ore a Trigoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS