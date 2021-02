Regione Campania accusa il Napoli: Osimhen avrebbe portato la variante africana in Italia

Victor Osimhen di nuovo al centro della scena: potrebbe essere l’attaccante del Napoli ad aver portato in Italia una nuova variante del Covid-19 rilevata ieri dalla Regione Campania. Ieri il presidente De Luca e la sua giunta hanno emesso un comunicato nel quale informavano di aver isolato una nuova variante del virus, che sarebbe stata introdotta nel nostro Paese da “Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa”.

Osimhen era risultato positivo al Covid-19 il giorno di Capodanno, di rientro da un viaggio in Nigeria dove aveva partecipato a una festa di compleanno senza aver osservato le giuste precauzioni:

Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale – continua il comunicato – Giuseppe Portella della Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante Covid mai descritta sinora in Italia”.

La risposta del Napoli

Il Napoli ha prontamente risposto alle notizie che sono circolate attraverso un proprio addetto stampa. La società azzurra si è detta all’oscuro degli “approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tampini dei suoi tesserati“, e ha rivendicato di essersi “Occupato del caso del covid di Osimhen semplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste. Il Napoli ricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte volte nei giorni seguenti, verificando che non ci fossero altri contagi, e che inoltre il calciatore non aveva incontrato i compagni al ritorno in Italia prima di scoprire di essere positivo“.

La smentita della Federico II

La squadra azzurra si è detta in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre dalla Federico II di Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, fanno sapere che non sarebbe Osimhen, nè qualsiasi altro giocatore azzurro, il professionista citato dalla Regione Campania. Osimhen, intanto, si è ripreso una maglia da titolare contro la Juventus: lo attende ora un altro stop?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS