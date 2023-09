Real Sociedad-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-Champions League. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista della gara che i suoi affronteranno contro la Real Sociedad per il girone D di Champions League.

Complimenti di Guardiola: “Sentire cosa ha detto Pep di noi non può che farci piacere. La finale dello scorso anno è ben impressa dentro di noi, sarebbe bastata davvero un piccolo episodio fortunato per girarla a nostro favore. Questo, però, è ormai il passato, siamo focalizzati su queste nuove sfide europee”.

Assenza di Calhanoglu: “La mancanza di un calciatore come Hakan di sicuro non è una cosa da poco, ma ho tanti calciatori importanti a disposizione pronti a sostituirlo. Tra questi Asllani, pronto a giocare titolare in partite del genere”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Gioia 5-1 al Milan: “La serata del derby è destinata a rimanere nei nostri cuori ancora per molto, ma come già detto in precedenza conta solo il presente. Abbiamo analizzato la gara contro i rossoneri e abbiamo capito quali sono le cose da replicare e quali quelle da migliorare”.

Sugli avversari: “La Real Sociedad è una buonissima squadra, organizzata, intensa, tecnica e ben allenata, dallo stesso tecnico, da più anni. Giocare sul loro campo non sarà semplice, servirà una gara da vera Inter”.

Frattesi e Pavard titolari: “Ho in mente la squadra titolare e qualche cambiamento ci sarà di certo. Non è però corretto dire chi gioca e chi no”.