Video Gol e Highlights di Real Sociedad – Inter 1-1, 1° Giornata Gruppo D Champions League 2023/24: la apre Mendez, la chiude Martinez con il pareggio finale.

Un esordio difficile per i nerazzurri sul campo di una formazione che domenica ha messo in notevole difficoltà il Real Madrid. Pressing alto e intensità sono state le armi che hanno messo in difficoltà i milanesi per 70 minuti abbondanti di gioco. Poi alcuni cambi di Inzaghi hanno invertito la rotta e portato a maggiore offensività.

La Real Sociedad sarà sicuramente un avversario da tenere in considerazione nel girone. Ora entrambe salgono a 1 punto, mentre il Salisburgo è a quota 3 dato che ha vinto sul campo del Benfica.

Real Sociedad-Inter, 1° giornata gruppo D della Champions League 2023/24

Sintesi di Real Sociedad – Inter 1-1:

Inizio piuttosto brutto della formazione nerazzurra. Subisce il pressing degli avversari, abili a recuperare palla in zone alte e a riproporsi in avanti.

Al quarto minuto occasione importante con un palo preso dalla formazione di casa. È Barrenetxea a colpirlo dopo una conclusione forte sul primo palo!

VANTAGGIO REAL SOCIEDAD! Grazie ad un errore in uscita di Bastoni, la palla viene recuperata da Brais Méndez, il quale davanti a Sommer apre l’interno sinistro e porta in vantaggio i suoi!

Verso il ventesimo minuto si affacciano gli ospiti nell’area di rigore avversaria. Dumfries è bravo a svincolarsi sulla destra, effettua un cross, interviene di testa Arnautovic, ma manda la sfera alta sopra la traversa!

Pochi minuti dopo la mezz’ora ancora i padroni di casa in avanti. Tierney anticipa Barella nella trequarti difensiva dei nerazzurri, si presenta davanti a Sommer, calcia ma il pallone viene respinto.

A cinque minuti al termine del primo tempo Kubo va via a Pavard sulla sinistra, crossa in mezzo per un compagno che non trova la porta a pochi passi!

Il primo tempo termina con i nerazzurri in difficoltà.

Ripresa che inizia ancora con i padroni di casa in avanti. Al secondo minuto grande punizione di Mendez che costringe Sommer all’intervento in angolo.

Un minuto più tardi respinge ottimamente un colpo di testa Oyarzabal su sponda area di Merino. Quindi Kubo effettua una bella azione sulla sinistra, cerca la conclusione sul secondo palo ma non trova la porta.

Verso la metà della ripresa un episodio che poteva compremettere la partita dei nerazzurri. Barella viene iinizialmente espluso ma poi con il VAR la decisione viene revocata.

Al settantesimo minuto un bel calcio d’angolo battuto da Kubo, arriva con i tempi giusti Merino che colpisce la traversa!

All’ottantesimo minuto rete annullata ai nerazzurri! Sanchez becca sulla corsa Carlos Augusto, il quale crossa basso in mezzo per Thuram. L’attaccante francese non deve far altro che spingere il pallone in porta. L’arbitro interviene per una segnalazione di fuorigioco.

PAREGGIO DELL’INTER! A tre minuti dalla fine nerazzurri che pervengono al pareggio. Dopo un’azione confusa, Frattesi serve sul secondo palo Martinez, il quale calcia sotto la traversa fulminando Remiro in uscita!

Dopo sette minuti l’arbitro fischia la fine della partita!

Highlights e Video Gol di Real Sociedad – Inter 1-1:

Tabellino di Real Sociedad – Inter 1-1:

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (62′ st Munoz); Brais Mendez (85′ st Pacheco), Merino, Zubimendi, Barrenetxea (62′ st Cho); Kubo (72′ st Odriozola), Oyarzabal (72′ st Sadiq). Allenatore: Alguacil

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (76′ st Francesco Acerbi), Bastoni (55′ st Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (55′ st Frattesi), Mkhitaryan (69′ st Alexis Sánchez), Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic (55′ st Thuram). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 4′ pt Mendez (RS), 87′ st Martinez (I)

Assist: 87′ st Frattesi (I)

Ammoniti: Asslani (I), Mkhitaryan (I), Pavard (I), Frattesi (I), Merino (RS), Traore (RS), Zubeldia (RS)

Espulsioni: –