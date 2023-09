Real Sociedad-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-1 il match tra Real Sociedad e Inter valido per la prima giornata del gruppo D di Champions League. Per i nerazzurri a segno il solito Lautaro Martinez.

Sofferenza: “Non abbiamo approcciato bene la gara, complicandoci la gara da soli regalando un gol ad avversari di livello. Complimenti alla Real Sociedad, che per un’ora di gara ci ha davvero messo sotto. Negli ultimi 30 minuti, invece, siamo usciti noi alla grande”.

Stanchezza post-derby: “Già prima del derby avevamo calciatori molto stanchi, di ritorno dalle nazionali. La gara contro il Milan ha poi aumentato ulteriormente la stanchezza collettiva. Dovremo essere bravi a recuperare la condizione nel breve”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Frattesi: “Davide è un grandissimo calciatore. Oggi non ha giocato solamente perché veniva da due giorni in cui non si è allenato al meglio, altrimenti avrebbe potuto far rifiatare uno tra Mkhitaryan e Barella”.

Testa all’Europa: “I tanti cambi fatti nella formazione iniziale di certo non tendono a mettere la Champions in secondo piano. Siamo l’Inter e sappiamo che tutte le competizioni vanno fatte al massimo”.