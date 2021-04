Real Madrid-Liverpool Diretta Tv-Streaming e Probabili Formazioni 6-4-2021

Martedi 6 Aprile alle ore 21:00 nello stadio Alfredo Di Stefano ci sarà la gara di andata di uno dei quarti di finale più attesi ovvero il match tra le Merengues di Zidane e i Reds di Kloop con l’obiettivo di entrare tra le migliori 4 d’Europa

Dopo il ritorno dei vari campionati nel weekand pasquale, ecco il ritorno della competizione più importante d’Europa, arrivata fino ai quarti con già sfide tra possibili vincitrici del trofeo. Il Real cerca di vincere il titolo che manca dalla partenza di Cristiano Ronaldo, il Liverpool cerca di dare un senso alla propria stagione visto l’andamento per ora con più bassi che alti.

Il Real che in campionato insegue l’Atletico punta a vincere la Champions per la 14° volta, ovviamente è la squadra che detiene il record di vittorie. Zidane è al centro delle voci di mercato, nonostante sia difficile la permanenza a fine stagione, la quarta Champions della carriera da allenatore potrebbe far cambiare idea a Florentino Perez.

Kloop è alla ricerca di un titolo che sarebbe importantissimo anche in vista dell’anno prossimo, infatti i Reds sono lontani dalle prime quattro posizioni in campionato e rischiano seriamente di partecipare alla semplice Europa League nella prossima stagione. Vincere per la 7° volta la Coppa dei Campioni sembra l’unico modo per salvare la stagione.

Le ultime sulle formazioni di Real Madrid-Liverpool

Zidane dovrà rinunciare al capitano Sergio Ramos, che dovrebbe saltare anche la gara di ritorno e ovviamente ad Eden Hazard che non è mai stato davvero a disposizione da quando è sbarcato a Madrid. Il tecnico francese punterà sul solito centrocampo con Modric, Casemiro e Kroos e davanti si affiderà a Benzema.

Anche Kloop dovrà rinunciare al suo pilastro difensivo, mancato per tutta la stagione, Virgil Van Dijk e ad altri assenti. Centrocampo esperto con Fabinho, Alcantara e Wijnaldum con in attacco il trio veloce e ricco di qualità formato da Manè, Jota e Salah.

Probabili Formazioni Real Madrid-Liverpool

Real Madrid(4-3-3): Courtois, Vasquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius.

Liverpool(4-3-3): Alisson, Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Alcantara; Salah, Jota, Manè.

Diretta Tv e streaming Real Madrid-Liverpool

La partita valevole per i quarti di finale di Champions League sarà visibile su Sky Sport Football(canale 203) con abbonamento Sky o in streaming su Now Tv con il giusto paccheto Sport.

Statistiche e precedenti Real Madrid-Liverpool

Le due squadre insieme hanno vinto 19 Coppe dei Campioni e si sono incontrate due volte in finale: nel 1981 a Parigi con vittoria Reds e nel 2018 a Kiev con vittoria dei Blancos. In generale le due squadre si sono incontrate 6 volte con 3 vittorie per parte.

