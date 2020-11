Real Madrid-Inter 3-2, dichiarazioni post-partita Conte: “Avremmo meritato di più, ma il Real non sbaglia mai le partite decisive”

Termina 3-2 per il Real Madrid il match contro l’Inter valido per la terza giornata del girone B di Champions League. Ai nerazzurri non basta la doppia rimonta firmata Lautaro-Perisic. Benzema, Ramos e Rodrygo spengono i sogni vittoria degli uomini di Conte.

Sulla partita: “Un retropassaggio all’indietro senza senso e una marcatura clamorosamente sbagliata da angolo ci hanno condannati ad una sconfitta che non avremmo meritato. Sono, in ogni caso, felice della reazioen dei ragazzi, bravi a rimontare due gol ed imporre il proprio gioco contro una squadra come il Real”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Arbitro e mentalità: “I dettagli spostano la gara, sarei ipocrita a non ammettere lo sbaglio ideologico di Hakimi nel fare quel passaggio all’indietro, ma lo sarei allo stesso modo se non ammettesssi il vistoso fallo su di lui prima di girare quel pallone poi intercettato da Benzema. Il Real ha affrontato questa gara come una finale e loro, si sà, le finali sanno vincerle, sono ben mentalizzati a riguardo”.

Proseguo Champions: “Penso che possiamo farcela, abbiamo ancora 9 punti da poter portare a casa e il modo in cui abbiamo affrontato queste 3 gare mi fa essere fiducioso. La squadra è cresciuta dal punto di vista europeo, la finale e il percorso europeo affrontato lo scorso anno ci hanno fatto più che bene”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS