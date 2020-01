Real Madrid-Atletico in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 1-2-2020

Domani pomeriggio è in programma il derby di Madrid, tra un Real tornato in testa alla classifica dopo il successo sul Valladolid, mentre l’Atletico viene dalla sconfitta in Coppa del Rey e punta a rifarsi. Zidane conferma Benzema per sfondare il muro Colchoneros e Simeone spera nel risveglio di Joao Felix per espugnare il Bernabeu. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

E’ tutto pronto al Santiago Bernabeu, dove domani pomeriggio alle 16 andrà in scena il derby di Madrid tra Real e Atletico, fondamentale per il prosieguo della stagione per entrambi.

Si tratta di una stracittadina delicata per entrambe, con i Blancos che vogliono difendere la vetta dal Bercellona, mentre i Colchoneros punteranno sull’orgoglio per portare a casa tre punti in un momento non positivo.

Ultime sulle formazioni di Real Madrid-Atletico:

Zinedine Zidane è orientato a puntare ancora sul 4-3-2-1, con Benzema unica punta, supportato sulla trequarti da Modric e Isco. In porta, come di consueto, ci sarà Courtois, difeso dalla linea a quattro composta da Mendy, Ramos, Varane e Carvajal. In mezzo al campo, infine, ci saranno Kross, Casemiro e un’ulteriore chance da titolare sarà concessa a Federico Valverde.

Momento difficile per il Cholo Simeone, che punta a sbancare il Bernabeu per rilanciarsi, e lo lo farà con un prudente 4-4-2. A difendere i pali confermato Oblak, a protezione del quale si stazioneranno nella linea arretrata Lodi, Savic, Felipe e Trippier. A centrocampo Saul e Koke agiranno sugli esterni, con Thomas ed Herrera centrali, mentre in attacco Joao Felix affiancherà l’ex Morata.

Probabili formazioni Real Madrid-Atletico:

Real Madrid(4-3-2-1): Curtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Modric; Benzema.

Atletico(4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Joao Felix, Morata.

Come vedere Real Madrid-Atletico in Diretta TV e Streaming Live:

Il derby di Madrid tra Real e Atletico, che si giocherà domani alle 16 allo stadio Santiago Bernabeu, sarà visibile in esclusiva sul canale Dazn.

Precedenti tra Real Madrid e Atletico:

Il derby di Madrid nella gara di andata si è concluso sul risultato di 0-0, mentre quest’ estate fece scalpore, in amichevole, il successo dell’Atletico inel New Jersey, che si impose per 7-3.

