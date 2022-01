Real Madrid-Athletic Bilbao dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 16-1-2022

Dove vedere in diretta TV e streaming Real Madrid-Athletic Bilbabo, finale della Supercoppa spagnola. Il match si giocherà domenica 16 gennaio alle 19:30 (21:30 ore locali) allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad. L’incontro sarà visibile in chiaro su NOVE e su Discovery +.

La Supercoppa spagnola avrà il suo verdetto. Saranno il Real Madrid e l’Athletic Bilbao a contendersi il titolo. In questa formula si affrontano in una specie di final four tra le due finaliste della Copa del Rey dello scorso anno e le prime due classificate della Liga. Una qualificazione davvero sofferta per i Blancos che hanno battuto il Barcellona per 3-2 solamente ai tempi supplementari con una rete di Valverde che gli vale un posto in finale.

Vittoria in rimonta, invece, per l’Athletic Bilbao che è riuscito ad estromettere l’Atlético Madrid del Cholo Simeone. I baschi sono riusciti a rimontare in pochi minuti all’autorete del portiere Simon che era costato il vantaggio iniziale di Colchoneros. Alvarez e Inaki Williams hanno firmato il definitivo 2-1 che permette alla squadra allenata da Marcelino di approdare in finale contro gli uomini di Carlo Ancelotti.

L’Athletic non è nuova in questa competizione. Proprio i Rossobianchi sono stati i vincitori della scorsa edizione contro il Barcellona vincendo per 3-2 e sperano nella doppietta. Il Real Madrid, invece, sogna la dodicesima Supercoppa spagnola, trofeo che manca dal 2017 quando riuscì a battere, all’andata e al ritorno, il Barça.

Dove vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming

Partita : Real Madrid-Athletic Bilbao

: Real Madrid-Athletic Bilbao Data : 16 gennaio 2022

: 16 gennaio 2022 Orario : 19:30

: 19:30 Diretta TV : NOVE

: NOVE Streaming: NOVE, Discovery+

La finale della Supercoppa spagnola tra Real Madrid ed Athletic Bilbao, che andrà in scena domenica 16 gennaio alle 19:30 (21:30 ore locali) , verrà trasmesso in chiaro su NOVE. In alternativa, l’incontro potrà essere visto anche sulla piattaforma streaming sul sito di NOVE e su Discovery +.

Real Madrid-Athletic Bilbao, le ultimissime

Carlo Ancelotti è alle prese con il Covid che ha reso indisponibile Carvajal. Nel suo 4-3-3 ci sarà Courtois tra i pali e la difesa che vede i centrali Militao e Nacho mentre sulle fasce possibile lo schieramento di Vazquez e Mendy. Per il centrocampo, dovrebbe esserci Modric affianco a Casemiro e Kroos. Nel reparto offensivo Asensio affiancherà i due attaccanti Benzema e Vinicius Junior.

Marcelino si affida al 4-3-3. Unai Simon tra i pali e la difesa che dovrebbe prevedere de Marcos, Yeray, Inigo Martinez e Balenziaga. Per la mediana Dani Garcia e Zarraga occuperanno i posti da centrali mentre sulle corsie laterali dal primo minuto dovrebbero esserci Berenguer e Muniain. In attacco il duo formato da Sancet ed Inaki Williams.

Real Madrid-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simon; de Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Dani Garcia, Zarraga, Muniain; Sancet, Inaki Williams.

