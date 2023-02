Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 11/02/2023

Il Real Madrid batte l’Al Ahly per 1-4 e vola in finale di Mondiale per Club dove ad attenderli troverà l’altra vincente della semifinale l’Al-Hilal che aveva superato il Flamengo per 2-3.

Sarà, dunque, Real Madrid-Al-Hilal la finale del Mondiale per Club. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno battuto per 1-4 gli egiziani dell’Al Ahly con le reti di Vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas, nel mezzo anche un rigore sbagliato da Luka Modric all’87’. La finale andrà in scena sabato sera alle ore 20:00 in Marocco, allo stadio “Moulay Abdallah” di Rabat. La gara sarà visibile in Diretta Tv e Streaming su Sky.

Il Real Madrid è la squadra che fin qui ha vinto più volte la competizione, già 4 i titoli conquistati dai Blancos, tra vecchia competizione (Coppa Intercontinentale) e Mondiale per club, mentre per la squadra saudita si tratta della prima storica finale conquistata. Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Courtois e Benzema, i quali non sono stati inseriti nella lista dei convocati dal club madrileno, a causa dei rispettivi infortuni.

Attenzione all’Al-Hilal, che nell’altra semifinale della competizione è riuscita a superare il Flamengo per 2-3, con una doppietta di Al Dowsari, che si era messo in mostra già durante il Mondiale in Qatar e un gol di Vietto. Inutile la doppietta di Pedro nel Flamengo che dopo l’espulsione dell’ex Roma Gerson al 45’ del primo tempo ha dovuto affrontare la seconda parte del match in 10 uomini, la quale è stata determinate ai fini del risultato.

Dove vedere Real Madrid–Al-Hilal in diretta Tv e Streaming

La partita potrà essere seguita in Diretta Tv su Sky e in Streaming su Skygo, app che la piattaforma mette a disposizione dei propri abbonati, scaricabile per tutti i dispositivi IOS e Android.

Un’alternativa alla visione del match è Now Tv, altra piattaforma di Streaming dove sono presenti tutti i contenuti Sky e dove si potrà accedere tramite abbonamento allo streaming della gara.

Probabili Formazioni Real Madrid-Al-Hilal

Real Madrid: Lunin; Nacho Fernandez, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior

Al Ahly: Shenawi, Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Dieng, Al Sulaya; El Shahat, Afsha, Abdelkader, Sherif.