Real Madrid-Chelsea dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 27-4-2021

Dove vedere Real Madrid Chelsea, semifinale d’andata di Champions League, martedì 27 Aprile alle 21:00. La partita Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Sky Sport, Sky Calcio, Sky GO e Now TV. L’incontro sarà visibile anche su Canale 5.

La Champions League entra nel vivo delle ultime fasi. Questa settimana andranno in scena le due semifinali. Ad aprire è proprio il match tra Real Madrid e Chelsea. Il Real viene dallo 0-0 contro il Liverpool ad Anfield dopo il 3-1 in casa che aveva già ipotecato il passaggio del turno. Il Chelsea, invece, viene dalla sconfitta per 1-0 contro il Porto che non ha complicato le cose in virtù della vittoria per 2-0 all’andata.

Anche in campionato le due squadre si stanno riprendendo dopo un inizio piuttosto turbolento. Il Real Madrid continua a rincorrere i rivali dell’Atlético che dista ad un solo punto ed ha una partita da recuperare. Se i blancos hanno già la qualificazione per la prossima Champions League, non si può dire lo stesso del Chelsea. La vittoria contro il West Ham, anch’esso in corsa per l’Europa, ha posto le basi ma è ancora tutto aperto.

Entrambe le squadre vogliono andare in finale in modo da coronare il sogno europeo. Per il Real Madrid sarebbe il quattordicesimo trofeo della storia, per il Chelsea sarebbe il secondo dopo quello vinto nel 2013.

Ultime sulle formazioni Real Madrid-Chelsea:

La squadra di Zinedine Zidane entrerà in campo con il suo 4-3-3. A porta ci sarà Courtois, per la difesa a quattro ci potrebbero essere Nacho e Militão come centrali mentre sulle fasce Carvajal e Mendy. Per il centrocampo il tecnico perde Valverde, positivo al Covid. Si affiderà, dunque, a Kroos, Casemiro e Modrić. In attacco il tridente composto da Asensio e Vinicius affianco alla punta Benzema.

Thomas Tuchel risponde con un 3-4-3. A difendere i pali ci sarà Mendy. Per la difesa l’allenatore si affida al tridente composto da Zouma, Christensen e Rudiger. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a James, Jorginho, Mount e Alonso. Anche per gli ospiti un attacco a tre formato da Ziyech e Pulisic a supporto di Havertz.

Probabili formazioni Real Madrid-Chelsea:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.

Come vedere Real Madrid-Chelsea in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Real Madrid-Chelsea

: Real Madrid-Chelsea Data : 27 aprile 2021

: 27 aprile 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251), Canale 5

: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251), Canale 5 Streaming: SKY GO (app) , NOW TV (app e sito), Mediaset Play (app)

La partita Real Madrid Chelsea, semifinale d’andata di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno HD Canale 201 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Real Madrid Chelsea in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €.

Il match sarà visibile anche su Canale 5 e sull’app di Mediaset Play.

Precedenti e statistiche:

Sono solamente tre i precedenti tra Real Madrid e Chelsea. Le vittorie sono due e tutte a favore del Chelsea mentre nessuna per il Real Madrid. Solamente un pareggio nella loro storia. Le squadre non si affrontano da moltissimo tempo. L’ultimo precedente risale addirittura alla Supercoppa Europea del 1998.

Il Real Madrid, vincitore della Champions League, ed il Chelsea, detentore della Coppa delle Coppe, si sono affrontate allo Stadio Louis II di Monaco. A vincere furono gli inglesi per 1-0 grazie ad una rete di Poyet.

