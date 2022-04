Ratcliffe offre 5 miliardi per acquistare il Chelsea di Abramovich

Chelsea, la Ineos di Jim Ratcliffe offre 5 miliardi per acquistare il club: “Nostro obiettivo è garantire al club il meglio, sia in campo maschile che femminile”.

Si aggiunge un altro concorrente alla corsa per l’acquisto del Chelsea: è Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco d’Inghilterra, che attraverso il colosso Ineos (attivo anche nel ciclismo) di cui è proprietario, ha presentato un’offerta da 5 miliardi di euro per rilevare il club che per 20 anni è stato di Roman Abramovich. Questa la nota con cui Ratcliffe ha annunciato il proprio interesse per il club londinese, di cui si professa tifoso:

“Questa è un’offerta britannica per un club britannico. Investiremo su Stamford Bridge per farne uno stadio di livello mondiale a beneficio del Chelsea, in modo da non portare il club lontano dalla sua casa col rischio di perdere il sostegno dei tifosi. Continueremo a investire nella squadra per garantire una rosa di livello assoluto con i più grandi giocatori del mondo, sia in campo maschile che femminile. E speriamo di continuare a investire nel settore giovanile per dare l’opportunità ai giovani di talento di crescere e diventare calciatori della prima squadra. Crediamo che Londra debba avere un club che rifletta la statura della città, come succede col Real Madrid, col Barcellona o col Bayern“.

L’offerta di Ratcliffe si inserisce in un quadro già ricco di proposte, fra cui quella di Martin Broughton, ex proprietario di British Airway. Un’offerta alla quale parteciperebbero anche Serena Williams e Lewis Hamilton con propri capitali. Il futuro del Chelsea si deciderà nelle prossime settimane. Dopo l’addio forzato ad Abramovich, la squadra campione d’Europa in carica cerca una nuova proprietà da cui ripartire.