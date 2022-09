Rangers-Napoli 0-3, Spalletti: “Partita di grandissimo livello. Zielinski il migliore nonostante i rigori sbagliati”

Rangers- Napoli 0-3: gli azzurri vincono in Scozia con le reti di Politano, Raspadori e Ndombele. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Napoli. Un 3-0 tondo sul campo dei Rangers. Una partita che non ha fatto altro che confermare le certezze che Luciano Spalletti già aveva. Un risultato importantissimo che mostra ancora una volta il duro lavoro da parte dei giocatori. Per alcuni è stato anche l’esordio assoluto nella competizione.

Così come in campionato, Spalletti aveva chiesto anche la stessa intensità anche in Champions. Una grande personalità da parte di tutti. Grande partita da parte di Politano che ha avuto la freddezza di tirare un calcio di rigore, dopo che erano stati sbagliati due da parte di Zielinski. Serata sfortunata per il polacco che comunque ha sempre avuto una grande lucidità. Nonostante questo, per Spalletti è stato il migliore.

Nonostante la partita si sia giocata 24 ore dopo dalla data prefissata, gli azzurri hanno dimostrato tutta la loro qualità. Adesso ci sarà il vero test contro il Milan, prima della sosta per il campionato. Una partita davvero importante che può già significare molto.