Raiola: “Pogba-Manchester United è finita”

Clamorosa indiscrezione rilasciata proprio dal procuratore italiano durante un’intervista. Le strade di Paul Pogba e del Manchester United sono destinate a separarsi.

Paul Pogba, 27 anni, pronto a infiammare il calciomercato

Sono frasi clamorose quelle rilasciate dal potente procuratore di Nocera Inferiore durante un’intervista rilasciata a TuttoSport.

Il fenomeno francese Paul Labile Pogba sarebbe pronto a lasciare, per la seconda volta, Manchester a causa di un’ambiente troppo pesante e pretenzioso che rende il centrocampista infelice e poco convinto di voler proseguire la sua avventura all’Old Trafford.

Come sempre, Mino Raiola non è mai banale nelle sue dichiarazioni e quest’ultima, clamorosa, indiscrezione riguardo uno dei suoi assistiti più talentuosi e importanti apre infinite porte al calciomercato sia di Gennaio che Estivo.

Il contratto di Pogba, in scadenza nel 2022, non sarà verosimilmente rinnovato e, per tale motivo, la dirigenza del Manchester United dovrà vendere uno dei propri pezzi pregiati dovendo accontentarsi di uno sconto sul prezzo del cartellino.

La notizia ha movimentato tutta Europa e in particolar modo le due squadre più interessate alle sue prestazioni, ovvero, Juventus e Real Madrid.

I Bianconeri offrirebbero a Pogba le chiavi di un centrocampo che ha disperato bisogno di un giocatore con la completezza del francese. C’è da ricordare che “il polpo“, nei suoi anni a Torino, era un idolo e la tifoseria è rimasta legatissima a lui e sarebbe prontissima a riabbracciare uno dei giocatori più importanti di questi nove anni, trasformando i fischi di Manchester in applausi.

Anche Pogba potrebbe gradire il ritorno in maglia bianconera. La Juventus è la squadra in cui il ragazzo si è meglio espresso e potrebbe servire un “ritorno a casa” per rilanciare il talento del francese.

Il Real Madrid è l’opzione più ambiziosa. Tutti sognano di vestire la maglia dei blancos e, specie in questi anni in cui il Real cerca pedine per rifondarsi, donerebbe a Pogba la possibilità di diventare dominante nel club più dominante della storia del calcio.

Raiola ha avvertito tutti: nel prossimo calciomercato uno dei protagonisti sarà Paul Pogba.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS