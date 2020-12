Raiola: “De Vrij rinnova con l’Inter fino al 2025”

Il difensore olandese classe 1992, uno degli intoccabili della squadra nerazzurra è pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà ancora di più alle sorti interiste per un bel po’ di tempo.

La notizia è stata data dal suo procuratore, Mino Raiola, uno degli agenti più influenti del calcio mondiale.

Il procuratore Mino Raiola

“Esiste già un accordo verbale tra le varie parti, stanno scrivendo il rinnovo” ha tenuto a precisare l’agente italiano. L’accordo, per il quale ormai manca solo la fatidica fumata bianca d’ufficialità, sembra essere stato trovato per un rinnovo fino al 2025, con uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti a stagione per il giocatore ex Lazio.

Il difensore olandese ha da subito conquistato Antonio Conte, che gli ha immediatamente affidato le chiavi del reparto difensivo, preferendolo anche a nomi importanti quali Godin (lo scorso anno) o Skriniar.

Stefan De Vrij in azione con la maglia nerazzurra – fonte: profilo Twitter De Vrij

Proprio lo scorso anno De Vriij si è dimostrato uno dei difensori più completi e solidi di tutta la Serie A, artefice di una delle difese meno battute dello scorso campionato. Da ricordare anche l’incredibile crescita di Bastoni, giovanissimo difensore italiano che gioca ormai come fosse un veterano del ruolo (persino in nazionale), anche grazie all’importante apporto dato dal “muro olandese” in reparto.

Forse proprio per questo, l’accordo ormai prossimo sembra essere arrivato come una sorta di formalità, come qualcosa già sentito nell’aria e confermato sul campo grazie a ottime prestazioni, caratterizzanti anche l’avvio dell’attuale stagione.

