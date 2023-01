Quanti abbonati ha DAZN?

Dazn si è stanziato sempre di più tra le piattaforme più usate per lo streaming, dopo aver acquistato i diritti della Serie A.

Sono passati due anni dall’entrata in scena della piattaforma che ha cambiato la fruizione del calcio: DAZN. In un Italia ancora abituata alla pay-tv satellitare di Sky, i tifosi sono dovuti ricorrere ad un nuovo modo di approcciarsi alla visione delle partite. DAZN è arrivata in Italia con ritardo rispetto ad altri paesi come Germania e Spagna.

L’app di streaming di origine inglese si è accaparrata i diritti della Serie A e della Serie B, così come anche l’Europa League e la neonata Conference League. La piattaforma ha sempre cercato di venire incontro ai propri abbonati, proponendo anche servizi di approfondimenti o interviste ai giocatori più famosi. Ma la vera domanda é: quanti sono gli abbonati a DAZN?

DAZN si sta aprendo, man mano, in tutto il mondo. Nello scorso anno i ricavati sono aumentati notevolmente, circa del 70%, toccando i picchi di 2,3 miliardi di dollari. A livello globale, inoltre, la piattaforma possiede circa 15 milioni di abbonati. Numero, invece, sconosciuto in Italia , in quanti non ci sono dati certi, ma basti pensare che nel 2021 erano circa 2 milioni.

Oltre alla piattaforma, seguiti sono anche i canali social di DAZN. Un esempio lampante è il canale YouTube, dove, dopo diverse ore, vengono pubblicati gli highlights delle partite appena svolte. Tante interazioni e commenti che hanno fatto violare DAZN ancora di più, raggiungendo 8 miliardi di visualizzazioni.

L’obbiettivo, dunque, è quello di espandersi ancora di più nel 2024. L’anno prossimo sarà l’ultimo del triennio di DAZN, poi ci sarà di nuovo l’asta per acquistare i diritti della Serie A. Tante sono le pretendenti tra cui Sky ma anche la stessa Amazon, che già possiede i diritti 16 partite di Champions League. Nonostante ciò, DAZN continua a modernizzarsi e a diventare sempre di più uno dei canali principali per guardare le partite in Italia.