La Juventus spinge per Jadon Sancho: summit con il Manchester United nelle prossime ore

La Juventus è pronta a muovere il primo passo concreto per portare Jadon Sancho a Torino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di mercoledì 25 gennaio è previsto un incontro in videochiamata tra i dirigenti bianconeri e il Manchester United, con l’obiettivo di trovare un’intesa sulla base del trasferimento dell’esterno inglese.

Dopo stagioni difficili in Inghilterra, Sancho sembra sempre più lontano dal progetto tecnico dei Red Devils. Arrivato a Manchester nel 2021 dal Borussia Dortmund per una cifra vicina agli 85 milioni di euro, l’attaccante era stato accolto come uno dei più grandi talenti emergenti del calcio europeo. Tuttavia, il suo rendimento non ha mai raggiunto le aspettative:

Due stagioni deludenti con lo United

con lo United Prestito al Borussia Dortmund nel 2023

nel 2023 Prestito al Chelsea nella stagione appena conclusa

Con la maglia dei Blues allenati da Enzo Maresca, Sancho ha collezionato 31 presenze in Premier League, condite da 3 reti, ma non è riuscito a guadagnarsi la conferma definitiva. Chelsea ha infatti scelto di non esercitare alcuna opzione d’acquisto, rimandando il giocatore a Manchester.

La Juventus guarda a Sancho come a un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo sulle fasce, che necessita di qualità, velocità e profondità. Il club bianconero vorrebbe intavolare un’operazione in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, possibilmente con contributo allo stipendio da parte dello United, vista l’elevata cifra che Sancho percepisce in Premier League.

L’obiettivo del summit di domani è proprio quello di definire i parametri economici dell’operazione, ma soprattutto di capire la reale disponibilità del Manchester United a lasciar partire il giocatore a condizioni sostenibili per la Vecchia Signora.

Il talento di Sancho è indiscutibile, ma gli ultimi anni lo hanno visto protagonista più fuori che dentro il campo. La Juventus potrebbe offrirgli una nuova chance da titolare fisso, in un campionato che premia l’intelligenza tattica e la tecnica individuale. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe una delle trattative più affascinanti del mercato invernale.

Resta ora da attendere l’esito dell’incontro tra i club. Ma a Torino, l’idea di vedere Sancho in bianconero comincia a farsi concreta.