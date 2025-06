Inter – River Plate: formazioni, pronostico e dove guardarla

Mercoledì 26 giugno 2025, allo stadio Lumen Field di Seattle, andrà in scena una sfida cruciale del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA: Inter e River Plate, entrambe a quota 4 punti, si contendono il primo posto nel girone. Dopo aver superato Urawa Red Diamonds e pareggiato contro Monterrey, le due squadre si trovano in una situazione di perfetto equilibrio: una vittoria garantirà il primato, mentre un pareggio con gol favorirebbe comunque l’Inter.

Inter, vittoria sofferta contro Urawa e fiducia ritrovata

Dopo il pareggio all’esordio con Monterrey, l’Inter di Cristian Chivu ha trovato il primo successo del torneo superando per 2-1 l’Urawa grazie a un gol di Lautaro Martinez e a una splendida rete di Valentin Carboni, servito dal giovanissimo Francesco Pio Esposito. Il successo ha rimesso i nerazzurri in corsa per il passaggio agli ottavi come primi del girone.

Punti chiave:

Lautaro Martinez in gol per la seconda gara consecutiva.

Esposito e Carboni protagonisti dalla panchina.

Una vittoria o un pareggio con gol qualifica l’Inter come prima.

Con la possibilità concreta di sfidare il Borussia Dortmund agli ottavi, Chivu non può permettersi passi falsi, ma il ritorno di Calhanoglu, Dumfries e Frattesi migliora le prospettive nerazzurre.

River Plate, tanto dominio ma poca concretezza

Il River Plate di Marcelo Gallardo ha vinto all’esordio 3-1 contro l’Urawa, ma non è andato oltre lo 0-0 con Monterrey nella seconda giornata, nonostante 18 tiri e un xG di 1.68. La squadra argentina mantiene comunque il primo posto grazie alla differenza reti, ma arriva al match con pesanti assenze.

Fattori da considerare:

Fuori per squalifica Kevin Castano, Enzo Perez e Giuliano Galoppo .

. Necessario un completo cambio del centrocampo titolare.

Il talento Franco Mastantuono, promesso sposo del Real Madrid, guiderà l’attacco.

Un pareggio con reti o una vittoria garantirebbero il primo posto, mentre una sconfitta non sarebbe comunque fatale se Monterrey non vincesse contro l’Urawa.

Dove vedere Inter – River Plate in Diretta Tv e Streaming:

La partita Inter – River Plate sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Le probabili formazioni di Inter-River Plate

Inter (3-5-2):

Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

River Plate (3-4-3):

Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz; Acuna; Fernandez, Kranevitter, Aliendro; Mastantuono, Colidio, Meza.

Situazione infortuni e squalifiche

Inter: ancora indisponibili Thuram, Zielinski, Pavard e Bisseck , ma in recupero Frattesi, Dumfries e Calhanoglu .

ancora indisponibili , ma in recupero . River Plate: out per squalifica Castano, Perez e Galoppo, rivoluzione a centrocampo in vista.

Pronostico: Inter 1-0 River Plate

Il River Plate ha mostrato buone trame offensive ma poca precisione sotto porta, e le assenze pesanti a centrocampo potrebbero rivelarsi decisive. L’Inter invece può contare su un gruppo in crescita e sul rientro di titolari chiave. I nerazzurri sono favoriti per chiudere il girone al primo posto e volare agli ottavi con fiducia.