Qualificazioni Mondiale 2026: Tutto quello che c’è da sapere

La corsa alla conquista della Nations League è ancora in corso per le Nazionali europee ma la strada verso la prossima grande sfida, il Mondiale 2026, è già iniziata.

Sebbene le qualificazioni siano già in corso in molte parti del mondo, per le squadre europee l’avventura prenderà il via nelle prossime settimane, con alcune novità nel formato delle qualificazioni che potrebbero cambiare le dinamiche della competizione.

Innanzitutto al Mondiale 2026 la FIFA ha aumentato il numero di squadre partecipanti portandolo a 48 invece delle canoniche 32 delle passate edizioni. Grazie a questo ampliamento voluto dalla FIFA saranno 16 le nazionali europee partecipanti alla fase finale del Mondiale 2026 invece delle 13 delle passate edizioni. Quindi per la nazionale italiana ci sarà più spazio e dovrà fare di tutto per evitare un terzo fallimento consecutivo.

L’Italia non si qualifica alla fase finale della Coppa del Mondo dal lontanissimo 2014 quando partecipo al Mondiale in Brasile.

Un altra importante modifica riguarda il nuovo formato delle qualificazioni, ufficializzato dalla UEFA lo scorso gennaio.

Le 55 nazionali europee saranno divise in 12 gironi di qualificazione, ognuno formato da 4 o 5 squadre (in passato i gruppi erano composti da 5 o 6 nazionali).

Questo cambiamento incide non solo sul numero di squadre per gruppo, ma anche sul numero di posti disponibili per le nazionali europee al Mondiale 2026 che saranno 16 invece di 13 delle passate edizioni. Al Mondiale di calcio 2026 parteciperanno un totale di 48 nazionali da tutto il mondo invece delle 32 delle precedenti edizioni.

Le squadre vincitrici di ciascun girone avranno il posto assicurato per la fase finale della Coppa del Mondo, mentre le seconde classificate, insieme alle 4 squadre con il miglior ranking della Nations League, dovranno affrontare degli spareggi per guadagnarsi la qualificazione.

I migliori siti scommesse hanno già le idee abbastanza chiare su quali potranno essere le protagoniste nell’appuntamento del 2026 che si svolgerà in America coinvolgendo tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti.

Il sorteggio che stabilirà la composizione dei 12 gruppi e del calendario delle qualificazioni ai mondiali 2026 delle squadre europee si terrà il 13 dicembre 2024 a Zurigo e le prime otto squadre classificate nella Nations League saranno teste di serie.

Le restanti posizioni saranno determinate dal ranking FIFA, considerando anche le squadre che non si sono qualificate direttamente. La UEFA ha suddiviso le squadre in fasce. Le prime otto, che occupano i posti di testa, sono quelle che hanno ottenuto i migliori risultati nella Nations League, mentre le altre fasce si basano sul ranking FIFA e sulle qualificazioni precedenti.

Il nuovo sistema offre un’opportunità unica per squadre emergenti di competere con le grandi potenze del calcio europeo.

Le fasce sono determinate con l’obiettivo di garantire un sorteggio equilibrato, ma ogni girone si preannuncia essere una vera e propria battaglia per il passaggio alla fase finale.

Il percorso verso il Mondiale 2026, dove confidiamo vivamente possa esserci finalmente l’Italia di Luciano Spalletti, sarà, dunque, impegnativo ma affascinante, con squadre di diverse fasce che avranno la possibilità di affrontarsi, creando situazioni interessanti in fase di qualificazione.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.