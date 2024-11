Italia, convocati per Belgio e Francia: novità Comuzzo, Savona e Rovella per il ct Spalletti.

I convocati del Ct Luciano Spalletti per le ultime due gare del girone di Nations League.

L’Italia tornerà in campo in questa terza sosta di novembre per concludere il girone di Nations League con le ultime in programma contro Belgio e Francia. Gli azzurri sono attualmente al comando del proprio gruppo con 10 punti totalizzati in 4 match e con l’ulteriore titolo di migliore attacco del girone con 10 reti messe a segno rispetto alle 5 incassate.

Tante le novità nelle convocazioni apportate dal Commissario Tecnico, Luciano Spalletti che oltre alle indiscusse certezze ha deciso di aggregare al proprio roster anche nomi di giovani interessanti che si stanno mettendo in mostra con le loro rispettive strade come Rovella, Savona e Comuzzo.

Restano fuori dalle scelte del tecnico, invece, Zaniolo e Chiesa, mentre rientra tra i 23 convocati anche Nicolò Barella, dopo l’ultima mancata convocazione a causa dell’intervento al naso.

Tutti i convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

