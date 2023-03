Qualificazioni Europei 2024, 1° giornata: brutta figura per l’Italia, Svizzera e Francia travolgenti. Croazia beffata nel recupero

Kazakistan-Slovenia 1-2: nel primo tempo Samorodov illude i padroni di casa, ribaltati nella ripresa da Brekalo e Vipotnik.

Bosnia ed Erzegovina-Islanda 3-0: nel primo tempo Krunic sigla un’inaspettata doppietta che chiude, di fatto, i conti e Dedic arrotonda nel secondo parziale.

Danimarca-Finlandia 3-1: Antman riacciuffa Hojlund, ma negli ultimi dieci minuti la punta dell’Atalanta si scatena e mette il timbro altre due volte beffando i finnici.

Italia-Inghilterra 1-2: gli azzurri non lasciano un bel ricordo ai tifosi giunti al “Maradona“, teatro, quasi ventiquattro anni fa, dell’ultima sconfitta italiana in una qualificazione europea (all’epoca fu la Danimarca a vincere a sorpresa rimontando dallo 0-2 al 3-2). Sotto di due reti, firmate da Rice e Kane (rigore), al termine del primo tempo, l’Italia riesce a riaprire la contesa al 56° con il nuovo arrivato Retegui, autore di un bel gol da vera punta, ma poi si riaffloscia e pascola senza costrutto per oltre mezz’ora. Mancano idee ed esecutori, ma la qualificazione non è certo compromessa.

Macedonia del Nord-Malta 2-1: il gol maltese di Yannick non rimedia alle reti precedenti di Elmas e Churlinov.

Portogallo-Liechtenstein 4-0: Cancelo, Bernardo Silva e il solito Ronaldo, autore di una doppietta, stendono la selezione del piccolo Principato.

San Marino-Irlanda del Nord 0-2: due gol di Charles bastano ai nordirlandesi per avere la meglio su un avversario volenteroso che aveva anche realizzato la rete del 2-1 con Nanni poi annullata dal VAR per fuorigioco.

Slovacchia-Lussemburgo 0-0: gran prova del Granducato, che riesce a strappare un punto ai più forti slovacchi.

Bulgaria-Montenegro 0-1: Kristovic risolve il derby balcanico a venti minuti dal termine.

Austria-Azerbaigian 4-1: Sabitzer (doppietta), Gregoritsch e Baumgartner liquidano senza difficoltà gli azeri, che si prendono comunque la soddisfazione di segnare il gol della bandiera con Mahmudov.

Francia-Olanda 4-0: i transalpini ripartono dopo la delusione mondiale infliggendo una pesante sconfitta agli Oranges. Già al 21° lo score vedeva i francesi sul 3-0 grazie a Griezmann, Upamecano e Mbappé, che firma nella ripresa anche il quarto gol, mentre gli olandesi non riescono nemmeno a realizzare la rete della bandiera sbagliando un rigore dopo il 90° con Depay.

Gibilterra-Grecia 0-3: Masouras, Siopis e Bakasetas liquidano gli isolani già nel primo tempo.

Moldavia-Far Oer 1-1: Nicolaescu (rigore) rimedia nel finale alla rete di Mikkelsen.

Repubblica Ceca-Polonia 3-1: Crejci e Cvancara mandano i cechi sul 2-0 già al 3° minuto del primo tempo e Kuchta chiude la sfida a metà ripresa. il gol polacco di Szyamanski serve solo per le statistiche.

Serbia-Lituania 2-0: Tadic e Vlahovic chiudono la pratica con un gol per tempo.

Svezia-Belgio 0-3: Lukaku firma una comoda tripletta spingendo in rete tre palloni da pochi passi e lascia gli svedesi a bocca asciutta.

Scozia-Cipro 3-0: McGinn apre le marcature dopo venti minuti circa e McTominay chiude i conti con due gol negli ultimi minuti di gioco.

Armenia-Turchia 1-2: Kocku e Akturkoglu ribaltano l’autogol iniziale di Kabak.

Bielorussia-Svizzera 0-5: Steffen si prende la copertina con tre gol nella prima mezz’ora, mentre Xhaka e Amdouni arrotondano il risultato nella ripresa.

Israele-Kosovo 1-1: Dasa porta in vantaggio i balcanici con un autogol, ma Peretz rimedia nella ripresa.

Andorra-Romania 0-2: bastano Man e Alibec a piegare i pirenaici.

Croazia-Galles 1-1: al 93° Broadhead beffa i padroni di casa che erano passati in vantaggio con Kramaric.

Spagna-Norvegia 3-0: Dani Olmo porta subito in vantaggio gli iberici, che riescono a chiudere la partita solo a cinque minuti dal termine con una fulminea doppietta di Joselu.