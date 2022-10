Qualificazioni Euro2024, Gruppi: l’Italia nel Girone C con Inghilterra e Macedonia del Nord

Sorteggio non troppo benevolo per gli azzurri che ritrovano due club significativi del recente passato della selezione di Mancini. Occhio anche al talento dell’Ucraina, chiude il girone Malta.

Nonostante fosse una delle testa di serie nel sorteggio per i gironi di qualificazione ad Euro 2024, l’Italia non può dirsi affatto soddisfatta di ciò che l’urna gli ha consegnato.

La selezione di Roberto Mancini, per difendere il titolo conquistato nel 2021, dovrà dare il meglio di se per entrare nella fase finale dell’Europeo, facendo i conti anche con il proprio passato più recente.

Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C e dovranno fare i conti con l’Inghilterra che, posta nella seconda fascia, era sicuramente uno dei pericoli da evitare insieme alla Francia.

Gli inglesi sono una delle Nazionali più temibili, non solo per l’altissimo tasso tecnico dei calciatori, ma anche per la voglia di rivincita che ribolle nei cuori dei “Tre Leoni”.

La sfida tra Italia e Inghilterra sarà una prematura riedizione della finale di Euro 2020 che, in casa degli inglesi, ha visto gli azzurri di Mancini trionfare ai calci di rigore. Sono da ricordare anche i confronti in Nations League dove l’Italia ha totalizzato 4 punti totali contro la selezione di Southgate.

La storia recente racconta che l’Italia può entrare in campo consapevole di non dover avere paura dell’Inghilterra e di poterla battere, ma, d’altro canto, proprio gli inglesi vogliono spezzare questa maledizione contro gli italiani.

Dal passato recente più felice, si va a quello più triste e deludente: nel girone, infatti, c’è anche la Macedonia del Nord che ha posto fine ai sogni mondiale dell’Italia.

Non è assolutamente da sottovalutare anche l’Ucraina, ricca di talento e con grandi possibilità di poter sorprendere in questo girone.

A chiudere il Gruppo C, c’è Malta che, sulla carta, parte svantaggiata rispetto alle altre Nazionali.

Anche l’Olanda, nel Gruppo B, non può considerarsi fortunata avendo preso la Francia dalla seconda urna. Nonostante ciò, gli Orange sono nettamente favoriti rispetto a Irlanda, Grecia e Gibilterra che completano il girone.

La Spagna fronteggerà gli “spauracchi” Haaland e Kvaratskhelia nel proprio girone, mentre la Croazia sarà protagonista in un Gruppo D molto equilibrato con Galles, Armenia, Turchia e Lettonia.

Anche il Belgio avrà sfide interessanti nel proprio girone, vista la presenza dell’Austria e della Svezia.

Particolare incrocio, nel Gruppo G capitanato dall’Ungheria, tra Serbia e Montenegro che daranno vita a una sorta di derby.

Possono sorridere, invece, Danimarca e Svizzera.

I Gruppi delle qualificazioni di Euro 2024

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Gruppo C: ITALIA, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta.

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Gruppo E: Polonia, Rep.Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia.

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia.

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Gruppo J: Portogallo, Bosnia&Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.