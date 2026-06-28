Quadro Completo Sedicesimi di Finale Mondiali 2026: partite in chiaro

Mondiali 2026, sedicesimi di finale: calendario completo, orari e dove vedere le partite in TV e streaming

Finite le emozioni della fase a gironi, i Mondiali 2026 entrano subito nel vivo con i sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta del nuovo formato a 48 squadre. Non ci sarà nessun giorno di pausa: il torneo riparte immediatamente con Sudafrica-Canada, primo accoppiamento del tabellone, e proseguirà con una serie di sfide di grande fascino tra big europee, sudamericane, africane e asiatiche.

Il programma dei sedicesimi promette spettacolo fin dalle prime partite. Tra gli incroci più attesi ci sono Brasile-Giappone, Olanda-Marocco, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia e soprattutto Argentina-Capo Verde, sfida dal sapore speciale tra i campioni in carica e una delle favole più belle di questo Mondiale.

Tutte le partite dei sedicesimi dei Mondiali 2026 saranno visibili su DAZN, che trasmette l’intero torneo in streaming. La Rai, invece, manderà in chiaro una selezione di gare, come già accaduto durante la fase a gironi.

Mondiali 2026, partono i sedicesimi di finale

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 comincia con un tabellone molto interessante, ricco di partite sulla carta equilibrate e di possibili sorprese. Il nuovo formato allargato ha portato ai sedicesimi anche diverse nazionali meno abituate ai grandi palcoscenici, aumentando il fascino di un turno che può già cambiare il destino del torneo.

La prima partita sarà Sudafrica-Canada, in programma domenica 28 giugno. Una sfida che apre ufficialmente la corsa verso gli ottavi di finale e che sarà trasmessa anche in chiaro dalla Rai. Il Canada arriva a questo appuntamento dopo una fase a gironi molto positiva, mentre il Sudafrica proverà a confermare il proprio percorso sorprendente.

Il giorno seguente toccherà a una delle partite più attese: Brasile-Giappone. I verdeoro partono favoriti, ma i Samurai Blue hanno già dimostrato di essere una squadra organizzata, intensa e capace di mettere in difficoltà avversari di livello. Il Giappone ha chiuso una buona fase a gironi, segnata dalla vittoria contro la Tunisia e dai pareggi contro Svezia e Olanda.

Olanda-Marocco e Costa d’Avorio-Norvegia tra le sfide più attese

Tra le partite da seguire con maggiore attenzione c’è sicuramente Olanda-Marocco, una sfida ricca di talento, ritmo e contenuti tecnici. Gli Oranje arrivano da un girone complicato ma positivo, mentre il Marocco ha confermato ancora una volta la propria solidità internazionale. È uno degli incroci più affascinanti di questi sedicesimi e può regalare una gara molto equilibrata.

Grande curiosità anche per Costa d’Avorio-Norvegia. Da una parte una nazionale africana fisica e compatta, dall’altra la Norvegia di Erling Haaland, chiamata a confermare le proprie ambizioni nella fase a eliminazione diretta. La Costa d’Avorio sogna di diventare una delle sorprese del torneo, ma dovrà trovare il modo di contenere uno degli attaccanti più decisivi del calcio mondiale.

La Francia affronterà invece la Svezia in una partita che vede i transalpini favoriti, ma non al riparo da rischi. La squadra francese ha qualità, profondità e grande esperienza, mentre gli svedesi proveranno a giocarsi le proprie chance con organizzazione e intensità.

Stati Uniti-Bosnia, Australia-Egitto e la favola Capo Verde

Tra le storie più interessanti di questo turno c’è anche quella della Bosnia, qualificata tra le migliori terze e pronta a sfidare i padroni di casa degli Stati Uniti. Gli americani avranno dalla loro il fattore ambientale e il sostegno del pubblico, ma la Bosnia sogna di prolungare il proprio cammino e di regalarsi una notte storica.

Molto interessante anche Australia-Egitto, una partita che mette di fronte due squadre fisiche, organizzate e abituate a giocare gare di grande intensità. L’Australia arriva ai sedicesimi con fiducia, mentre l’Egitto proverà ad affidarsi alla propria esperienza e alla qualità dei suoi uomini migliori per continuare l’avventura mondiale.

La partita più suggestiva, però, è senza dubbio Argentina-Capo Verde. I campioni in carica partono nettamente favoriti, ma dall’altra parte ci sarà una nazionale africana che sta vivendo un sogno. Capo Verde ha conquistato una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta e giocherà con entusiasmo, cuore e leggerezza, cercando un’impresa che avrebbe un valore enorme.

Sedicesimi Mondiali 2026, calendario completo e orari TV

Di seguito il programma completo dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, con orari italiani e indicazioni su dove vedere le partite in TV e streaming.

Domenica 28 giugno

Ore 21:00, Sudafrica-Canada

Diretta TV e streaming: DAZN e Rai

Lunedì 29 giugno

Ore 19:00, Brasile-Giappone

Diretta TV e streaming: DAZN e Rai

Ore 22:30, Germania-Paraguay

Diretta TV e streaming: DAZN

Martedì 30 giugno

Ore 3:00, Olanda-Marocco

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 19:00, Costa d’Avorio-Norvegia

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 23:00, Francia-Svezia

Diretta TV e streaming: DAZN e Rai

Mercoledì 1 luglio

Ore 3:00, Messico-Ecuador

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 18:00, Inghilterra-Congo

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 22:00, Belgio-Senegal

Diretta TV e streaming: DAZN e Rai

Giovedì 2 luglio

Ore 2:00, Stati Uniti-Bosnia

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 21:00, Spagna-Austria

Diretta TV e streaming: DAZN e Rai

Venerdì 3 luglio

Ore 1:00, Portogallo-Croazia

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 5:00, Svizzera-Algeria

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 21:00, Australia-Egitto

Diretta TV e streaming: DAZN e Rai

Sabato 4 luglio

Ore 00:00, Argentina-Capo Verde

Diretta TV e streaming: DAZN

Ore 3:30, Colombia-Ghana

Diretta TV e streaming: DAZN

Dove vedere i sedicesimi dei Mondiali 2026 in TV e streaming

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 saranno trasmessi integralmente su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del torneo. Gli abbonati potranno seguire ogni gara in diretta streaming, dalle prime sfide del turno fino agli incroci più attesi.

La Rai garantirà invece la copertura in chiaro di una selezione di partite, offrendo ai tifosi la possibilità di vedere gratis alcuni dei match più importanti del turno. Tra questi ci saranno Sudafrica-Canada, Brasile-Giappone, Francia-Svezia, Belgio-Senegal, Spagna-Austria e Australia-Egitto.

Con l’inizio della fase a eliminazione diretta, il Mondiale entra nella parte più emozionante. Da questo momento ogni partita può decidere un’eliminazione, ogni errore può pesare e ogni sorpresa può riscrivere il tabellone. I sedicesimi saranno il primo vero banco di prova per le grandi favorite, ma anche l’occasione per le outsider di continuare a sognare.