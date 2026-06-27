Inghilterra – Panama LIVE Diretta Tv e Streaming Mondiali 2026

Dove vedere Inghilterra – Panama in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 27 Giugno ore 23:00.

L’Inghilterra chiude la fase a gironi dei Mondiali 2026 contro Panama al MetLife Stadium, in una partita che può definire il piazzamento finale dei Three Lions nel Gruppo L. Dopo un cammino fin qui non del tutto convincente, la squadra inglese arriva all’ultimo appuntamento con l’obiettivo di ritrovare certezze, blindare il primo posto e presentarsi ai sedicesimi di finale con un segnale più forte.

La Nazionale inglese resta una delle squadre più attese del torneo, ma le prestazioni delle prime due giornate hanno inevitabilmente alimentato nuovi dubbi. Il talento non manca, la profondità della rosa resta altissima, ma l’Inghilterra deve ancora dimostrare continuità, solidità e pieno controllo delle partite nei momenti decisivi.

Contro Panama, i Three Lions hanno un’occasione importante per chiudere il girone da primi.

Una vittoria garantirebbe ai britannici il primo posto a meno che il Ghana non riesca a battere la Croazia con almeno due gol di scarto nell’altra partita del gruppo.

Per questo l’Inghilterra non può permettersi calcoli troppo rischiosi: serviranno intensità, concretezza e una prestazione convincente fin dai primi minuti.

Panama, invece, arriva alla sfida già eliminata. La nazionale centroamericana non è riuscita a reggere il livello del girone e saluterà il Mondiale dopo la fase a gruppi. Proprio per questo, però, può giocare con maggiore leggerezza e senza pressioni, cercando di chiudere il torneo con una prestazione d’orgoglio contro una delle Nazionali più prestigiose del panorama internazionale.

Per l’Inghilterra sarà una partita da non sbagliare. Vincere significherebbe non solo chiudere davanti a tutti il Gruppo L, ma anche evitare ulteriori polemiche e arrivare alla fase a eliminazione diretta con maggiore fiducia. Il passaggio ai sedicesimi non sembra in discussione, ma il modo in cui i Three Lions affronteranno Panama dirà molto sulle reali ambizioni della squadra nel resto del torneo.

Probabili Formazioni di Inghilterra – Panama:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

Panama (5-4-1): Mosquera; Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo. CT: Christiansen.

Guarda Inghilterra – Panama in Diretta su Prime Video

Dove vedere Inghilterra – Panama in Diretta TV e streaming:

Inghilterra – Panama, match valido per la 3° Giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

Inghilterra – Panama dove vederla in Diretta streaming

La diretta streaming di Inghilterra – Panama sarà trasmessa su Dazn e Prime video per gli abbonati utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Come arriva l’Inghilterra:

L’Inghilterra arriva alla sfida contro Panama con la qualificazione ai sedicesimi di finale ormai vicina, ma anche con qualche interrogativo in più rispetto all’inizio del torneo. Dopo il brillante 4-2 contro la Croazia all’esordio, la squadra di Thomas Tuchel si è fermata sullo 0-0 contro il Ghana, confermando una curiosa tendenza negativa: nelle ultime quattro grandi competizioni, i Three Lions hanno sempre pareggiato la seconda partita della fase a gironi.

Il risultato contro il Ghana ha lasciato parecchio amaro in bocca. L’Inghilterra ha dominato il possesso palla, arrivando al 78,8%, ma non è riuscita a trasformare il controllo del gioco in gol. Un dato diventato persino storico in negativo: mai una squadra aveva avuto una percentuale di possesso così alta in una partita dei Mondiali senza riuscire a segnare.

La prestazione ha evidenziato il problema principale dei Three Lions: quando trovano una difesa molto compatta, ordinata e fisicamente intensa, faticano ancora a trovare varchi con continuità. Il Ghana ha chiuso bene gli spazi, ha costretto l’Inghilterra a muovere il pallone spesso lontano dall’area e, nella ripresa, avrebbe anche potuto recriminare per un episodio molto discusso in area inglese.

Nonostante le difficoltà, la classifica resta favorevole. Grazie alla vittoria contro la Croazia nella prima giornata, all’Inghilterra basterebbe un pareggio contro Panama per essere certa del passaggio alla fase a eliminazione diretta. I Three Lions sono avanti al Ghana per differenza reti e hanno un punto in più rispetto alla Croazia, ma l’obiettivo non può essere soltanto la qualificazione.

Chiudere il Gruppo L al primo posto può fare una differenza enorme nel tabellone dei Mondiali 2026. Se l’Inghilterra dovesse arrivare seconda, potrebbe ritrovarsi già ai sedicesimi contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, una prospettiva tutt’altro che semplice per una squadra che sta ancora cercando il proprio equilibrio definitivo.

Il primo posto, invece, garantirebbe un incrocio contro una delle migliori terze e potrebbe aprire un percorso più gestibile almeno sulla carta, con la possibilità di trovare il Messico agli ottavi. Per questo la partita contro Panama non va considerata una formalità. La Nazionale centroamericana è già eliminata, ma proprio per questo potrà giocare con maggiore libertà e senza la pressione del risultato.

Tuchel dovrà chiedere ai suoi una risposta chiara. L’Inghilterra non deve soltanto vincere, ma convincere. Serviranno più ritmo nella circolazione del pallone, maggiore aggressività negli ultimi metri e una presenza più continua in area. Dopo il pareggio con il Ghana, i Three Lions hanno bisogno di ritrovare gol, fiducia e sensazioni positive prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

Il dato storico, comunque, invita a non drammatizzare troppo. Solo tre nazionali campioni del mondo hanno vinto tutte e tre le partite del girone prima di alzare la Coppa: il Brasile 1970, la Francia 1998 e il Brasile 2002. Anche l’Inghilterra del 1966 perse punti nella prima fase, pareggiando contro l’Uruguay. Il problema, quindi, non è il pareggio in sé, ma il modo in cui la squadra saprà reagire.

Contro Panama, l’Inghilterra ha l’occasione di rimettere ordine al proprio Mondiale. Vincere significherebbe chiudere il gruppo al comando, evitare un incrocio pericoloso e presentarsi ai sedicesimi con un messaggio più forte: i Three Lions hanno ancora tutto per andare lontano, ma devono dimostrarlo con i fatti.

Come arriva il Panama:

Il Panama arriva all’ultima giornata del Gruppo L senza più possibilità di qualificazione. La squadra di Thomas Christiansen ha visto spegnersi il proprio sogno mondiale dopo le sconfitte consecutive contro Ghana e Croazia, due ko arrivati al termine di partite combattute ma insufficienti per restare in corsa.

Anche contro la Croazia, Panama ha provato a rimanere dentro la gara il più a lungo possibile. La nazionale centroamericana ha resistito, ha concesso poco per lunghi tratti, ma è stata punita dalla rete di Ante Budimir, entrato dalla panchina e decisivo con il gol che ha indirizzato la partita. Ancora una volta, il limite principale è stato offensivo: Panama ha faticato a creare occasioni pulite e la mancanza di qualità negli ultimi metri ha pesato in modo determinante.

La classifica non lascia margini. Panama non può più raggiungere né l’Inghilterra né il Ghana, entrambe avanti di quattro punti, e non può superare nemmeno la Croazia, già al sicuro grazie agli scontri diretti. L’ultima partita contro i Three Lions sarà quindi una sfida d’orgoglio, con l’obiettivo di chiudere il Mondiale nel modo più dignitoso possibile e magari conquistare il primo punto della propria storia nella fase finale della Coppa del Mondo.

Il precedente mondiale non aiuta. Nel 2018 Panama chiuse la sua prima partecipazione con tre sconfitte su tre, segnando poco e concedendo tanto. Anche in questa edizione, il problema del gol è tornato evidente: dopo essere andata a segno in 11 delle 12 partite precedenti al torneo, la squadra di Christiansen è rimasta a secco nelle prime due gare del Gruppo L.

Contro l’Inghilterra servirà una prestazione quasi perfetta per evitare un’altra serata complicata. L’unico precedente tra le due nazionali risale al Mondiale 2018, quando i Three Lions vinsero nettamente 6-1. Un risultato che spiega perché la squadra di Thomas Tuchel parta nettamente favorita, ma Panama proverà comunque a giocarsi le proprie chance con intensità, compattezza e orgoglio.

Pronostico Panama-Inghilterra: Three Lions favoriti ma serve concretezza

Il pronostico di Panama-Inghilterra vede nettamente favoriti i Three Lions, anche se la partita potrebbe essere meno spettacolare rispetto al precedente del 2018. Allora l’Inghilterra travolse Panama con un pesante 6-1, ma il contesto attuale è diverso e la squadra di Thomas Tuchel arriva da uno 0-0 contro il Ghana che ha lasciato qualche dubbio sulla capacità di scardinare difese molto chiuse.

Dopo il pareggio con le Black Stars, Tuchel ha riconosciuto la grande organizzazione difensiva degli avversari, capaci di imbrigliare una delle squadre più tecniche del torneo. Panama, pur essendo già eliminata, ha mostrato nelle prime due giornate una certa compattezza, perdendo di misura contro Ghana e Croazia. Questo lascia pensare a una partita in cui l’Inghilterra dovrà avere pazienza, muovere velocemente il pallone e cercare soluzioni diverse per aprire il blocco basso della nazionale centroamericana.

Il problema principale di Panama resta però la fase offensiva. La squadra di Thomas Christiansen non sembra avere abbastanza qualità negli ultimi metri per mettere realmente in difficoltà la difesa inglese. Se i Three Lions riusciranno a evitare distrazioni e a mantenere equilibrio, difficilmente Panama potrà creare molte occasioni pulite.

Per l’Inghilterra la posta in palio è chiara: vincere per chiudere il Gruppo L al primo posto, evitare calcoli e arrivare ai sedicesimi di finale con un percorso più favorevole. Non servirà necessariamente una goleada, ma una prestazione solida e concreta sì. Dopo le difficoltà contro il Ghana, i Three Lions devono ritrovare gol, fiducia e fluidità offensiva.

Pronostico Panama-Inghilterra: 0-2

L’Inghilterra parte favorita e dovrebbe riuscire a superare Panama senza subire particolari rischi, confermando il primo posto nel girone e mettendosi alle spalle i dubbi emersi nella seconda giornata.