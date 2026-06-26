Mondiali 2026 programma Sedicesimi di Finale e dove vederli

Mondiali 2026, tabellone dei sedicesimi di finale: calendario partite, date, orari e dove vederle in Diretta TV e Streaming.

I Mondiali 2026 entrano nella fase più calda con i sedicesimi di finale che prenderanno il via domenica sera alle 21:00 con Canada – Sudafrica.

Dopo la lunga e spettacolare fase a gironi, la Coppa del Mondo cambia volto e si prepara a vivere i sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta del nuovo format allargato a 48 squadre.

Da questo momento in poi non ci sarà più spazio per calcoli troppo lunghi: chi vince avanza agli ottavi, chi perde saluta il torneo.

Il nuovo formato ha reso ancora più ricca la fase iniziale della competizione. Non si qualificano soltanto le prime due di ogni girone, ma anche le otto migliori terze classificate, rendendo decisivi punti, differenza reti e gol segnati fino all’ultima giornata. Proprio per questo il tabellone dei sedicesimi si sta completando progressivamente, con alcune sfide già definite e altre ancora legate agli ultimi verdetti dei gruppi.

Tra le nazionali già certe di un posto nella fase a eliminazione diretta ci sono diverse big attese: Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Olanda, Messico, Stati Uniti, Canada e altre squadre che hanno sfruttato al meglio il proprio cammino nella prima fase. Il tabellone dei sedicesimi promette già incroci molto interessanti, con partite distribuite tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Sedicesimi Mondiali 2026, il tabellone delle partite

Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si apre domenica 28 giugno e proseguirà fino a sabato 4 luglio. Gli orari indicati sono italiani.

Domenica 28 giugno

Sudafrica – Canada, ore 21:00

Lunedì 29 giugno

Brasile – Giappone, ore 19:00

Germania – TBD, ore 22:30

Martedì 30 giugno

Olanda – Marocco, ore 03:00

Costa d’Avorio-TBD, ore 19:00

TBD-TBD, ore 23:00

Mercoledì 1 luglio

Messico-TBD, ore 03:00

TBD-TBD, ore 18:00

TBD-TBD, ore 22:00

Giovedì 2 luglio

Stati Uniti – Bosnia-Erzegovina, ore 02:00

TBD-TBD, ore 21:00

Venerdì 3 luglio

TBD-TBD, ore 01:00

Svizzera-TBD, ore 05:00

Australia-TBD, ore 20:00

Sabato 4 luglio

Argentina-TBD, ore 00:00

TBD-TBD, ore 03:30

Il quadro completo verrà aggiornato con gli ultimi accoppiamenti definitivi dopo la chiusura della fase a gironi. Alcune nazionali conoscono già la propria posizione nel tabellone, mentre altre devono attendere i verdetti dei gruppi ancora aperti e il piazzamento delle migliori terze.

Come funziona il nuovo format dei Mondiali 2026

I Mondiali 2026 sono i primi con 48 squadre partecipanti. Le nazionali sono state divise in 12 gironi da quattro squadre. Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni gruppo, per un totale di 24 squadre, più le otto migliori terze.

Questo sistema porta alla nascita dei sedicesimi di finale, chiamati anche Round of 32, che rappresentano il primo turno a eliminazione diretta. È una novità importante rispetto alle vecchie edizioni, dove dopo la fase a gironi si passava direttamente agli ottavi di finale.

Il nuovo meccanismo aumenta il numero di partite decisive e rende più complessa la composizione del tabellone, soprattutto per quanto riguarda gli incroci con le terze classificate. In caso di arrivo a pari punti tra le terze, diventano fondamentali la differenza reti, i gol segnati e gli altri criteri stabiliti dal regolamento FIFA.

Le sfide più attese dei sedicesimi

Tra le partite già definite spicca Brasile-Giappone, incrocio molto interessante tra una delle grandi favorite del torneo e una nazionale asiatica sempre più competitiva. Grande attenzione anche per Olanda-Marocco, sfida che mette di fronte tecnica, fisicità e due squadre abituate a giocare con intensità.

Da seguire anche Sudafrica-Canada, con i canadesi protagonisti di una fase a gironi storica e pronti a giocarsi le proprie chance nella fase a eliminazione diretta. Gli Stati Uniti affronteranno la Bosnia-Erzegovina, mentre la Svizzera attende di conoscere la propria avversaria dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo B.

Grande attesa anche per l’Argentina, che entrerà in scena nella notte italiana tra venerdì e sabato. La Selección resta una delle squadre più seguite del torneo e il suo primo appuntamento da dentro o fuori sarà inevitabilmente uno dei momenti più attesi dei sedicesimi.

Dove vedere i sedicesimi dei Mondiali 2026 in Diretta TV e streaming

📺 Diretta TV: i Mondiali 2026 sono trasmessi in Italia su DAZN, che detiene la copertura completa del torneo. Alcune partite saranno visibili anche in chiaro sulla Rai.

La Rai trasmetterà in diretta una partita al giorno dei Sedicesimi di Finale, quindi 6 partite su 16. Come sempre la diretta sarà su Rai 1 ed in streaming su rainews.it.

📱 Streaming: tutte le partite dei Mondiali 2026 saranno disponibili in streaming su DAZN tramite app per smart TV, smartphone, tablet, console e dispositivi compatibili. Le gare trasmesse in chiaro dalla Rai saranno disponibili anche su RaiPlay.

Il calendario televisivo completo dei sedicesimi verrà aggiornato con l’assegnazione delle singole partite tra DAZN e Rai, soprattutto per le gare ancora in attesa degli accoppiamenti definitivi.

Mondiali 2026, il torneo entra nel vivo

Con i sedicesimi di finale, i Mondiali 2026 entrano ufficialmente nella fase più spettacolare. Le grandi favorite non possono più sbagliare, le sorprese hanno l’occasione di continuare il proprio sogno e ogni partita può cambiare il destino del torneo. Il nuovo format aggiunge un turno in più, ma anche più tensione, più incroci e più possibilità di vedere sfide inedite già prima degli ottavi.