Croazia – Ghana LIVE Diretta Tv e Streaming Mondiali 2026

Dove vedere Croazia – Ghana in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 12 Giugno ore 21:00.

La sfida tra Croazia e Ghana è uno degli incroci più delicati dell’ultima giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026. Le due nazionali si affronteranno al Lincoln Financial Field in una partita dal peso enorme, con in palio il passaggio ai sedicesimi di finale e la possibilità di evitare calcoli legati alla classifica delle migliori terze.

La situazione è molto chiara. Il Ghana parte leggermente avanti in classifica e può qualificarsi alla fase a eliminazione diretta anche con un pareggio. Le Black Stars, dopo la vittoria all’esordio contro Panama e il prezioso 0-0 contro l’Inghilterra, hanno costruito una posizione favorevole e sanno che evitare la sconfitta sarebbe sufficiente per chiudere il girone tra le prime due.

La Croazia, invece, non può permettersi troppi calcoli. La squadra a scacchi arriva all’ultima giornata con un punto in meno rispetto al Ghana e ha bisogno di vincere per superare gli africani e garantirsi il passaggio diretto ai sedicesimi. Un pareggio lascerebbe i croati al terzo posto, costringendoli ad attendere il confronto con le altre terze classificate, uno scenario rischioso e pieno di incertezze.

Per questo Croazia-Ghana si presenta come una partita ad altissima tensione. Il Ghana potrà provare a gestire il risultato, sfruttando compattezza, fisicità e ripartenze, mentre la Croazia dovrà necessariamente alzare il ritmo, prendere l’iniziativa e cercare il gol senza però scoprirsi troppo.

La posta in palio rende la sfida ancora più interessante: da una parte una nazionale ghanese che sogna il ritorno nella fase a eliminazione diretta del Mondiale, dall’altra una Croazia esperta, abituata alle grandi competizioni e obbligata a vincere per non complicare il proprio cammino. In novanta minuti si deciderà una parte importante del destino del Gruppo L.

Probabili Formazioni di Croazia – Ghana:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. All. Dalic

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Partey, Sibo, Yirenkyi; Semenyo, Ayew, Williams. All. Queiroz

Guarda Inghilterra – Ghana in Diretta su Prime Video

Dove vedere Croazia – Ghana in Diretta TV e streaming:

Croazia – Ghana, gara valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida potrà essere seguita su Rai 1 e, per gli utenti abbonati, attraverso l’app dedicata sulle smart TV compatibili. Chi utilizza dispositivi esterni potrà accedere alla visione anche tramite console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso strumenti come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e altri device abilitati.

Croazia – Ghana dove vederla in streaming

La diretta streaming di Croazia – Ghana sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Croazia:

Un’altra partita della Croazia, un altro traguardo storico per Luka Modric. Il capitano croato ha festeggiato la sua 200ª presenza in Nazionale nel modo migliore possibile, con una vittoria pesantissima ai Mondiali 2026. Il successo per 1-0 contro Panama ha rimesso la squadra di Zlatko Dalic pienamente in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale e ha lasciato il destino dei croati nelle loro mani.

Dopo aver incassato quattro gol all’esordio contro l’Inghilterra, la Croazia aveva bisogno soprattutto di ritrovare solidità. Contro Panama non è arrivata una prestazione dominante, anzi la nazionale centroamericana ha prodotto più conclusioni rispetto ai croati, ma è bastato un episodio per cambiare tutto. A deciderla è stato Ante Budimir, entrato dalla panchina e freddo nel colpire nella ripresa con il gol che ha eliminato Panama e rilanciato la Croazia.

Il successo ha avuto un peso enorme sulla classifica del Gruppo L. Con una vittoria contro il Ghana nell’ultima giornata, la Croazia sarebbe certa di chiudere almeno al secondo posto e di qualificarsi direttamente alla fase a eliminazione diretta. In caso di passo falso dell’Inghilterra contro Panama, potrebbe addirittura aprirsi uno scenario ancora più sorprendente, con la possibilità di arrivare al primo posto del girone.

Il pareggio, invece, non basterebbe. La Croazia resterebbe dietro al Ghana per punti e non potrebbe superare l’Inghilterra, anche per la situazione negli scontri diretti. Per questo la sfida contro le Black Stars avrà il sapore di uno spareggio vero: ai croati serve vincere, senza possibilità di gestire troppo il risultato.

Il segnale più incoraggiante, però, arriva dalla difesa. Prima dello 0-0 mantenuto contro Panama, la Croazia aveva subito gol in sette partite consecutive, comprese sfide contro avversarie meno quotate come Isole Faroe e Montenegro. Ritrovare la porta inviolata proprio nel momento più delicato può dare fiducia a una squadra esperta, abituata a soffrire e a restare dentro le grandi competizioni.

Ora servirà continuità, un aspetto che nel 2026 è mancato: la Croazia non è ancora riuscita a vincere due partite consecutive nell’anno solare. Per farlo dovrà superare il Ghana, una nazionale fisica, compatta e già consapevole che anche un pareggio potrebbe bastare. Per Modric e compagni, invece, non ci sono alternative: vincere o rischiare di restare appesi alla classifica delle migliori terze.

Come arriva il Ghana:

Il Ghana arriva alla sfida contro la Croazia con un vantaggio importante: alle Black Stars può bastare anche un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo il successo all’esordio contro Panama e lo 0-0 contro l’Inghilterra, la nazionale di Carlos Queiroz ha il destino nelle proprie mani e può permettersi di impostare la partita con maggiore prudenza rispetto agli avversari.

Il pareggio contro i Three Lions è stato accolto quasi come una vittoria. Il Ghana ha concesso il 78,8% di possesso palla alla squadra di Thomas Tuchel, ma ha difeso con ordine, aggressività e grande concentrazione, riuscendo a limitare una delle nazionali più talentuose del torneo. Non a caso, lo stesso tecnico inglese ha elogiato l’organizzazione difensiva delle Black Stars, considerandola tra le migliori viste nella sua carriera.

La prestazione avrebbe potuto persino lasciare qualche rimpianto al Ghana. Nella ripresa, infatti, l’intervento di Ezri Konsa su Prince Kwabena Adu in area inglese ha fatto discutere molto, con le Black Stars convinte di poter ottenere un calcio di rigore. L’episodio non ha cambiato il risultato, ma ha confermato quanto il Ghana sia riuscito a mettere in difficoltà l’Inghilterra nonostante il dominio territoriale avversario.

In classifica, il Ghana è dietro all’Inghilterra soltanto per differenza reti e conserva un punto di vantaggio sulla Croazia. Questo significa che contro la squadra di Zlatko Dalic potrà giocare anche per il pareggio, risultato che garantirebbe il passaggio del turno. Sarebbe un traguardo molto importante, perché le Black Stars non raggiungono la fase a eliminazione diretta di un Mondiale dalla storica cavalcata del 2010, quando arrivarono fino ai quarti di finale.

Il Ghana dovrà però evitare partenze troppo lente. In questo Mondiale, infatti, la squadra non ha ancora effettuato un tiro nello specchio nel primo tempo. Un dato significativo, soprattutto in una partita in cui subire per primi potrebbe cambiare completamente il piano gara e costringere Queiroz ad abbandonare l’atteggiamento più attendista.

C’è anche un altro elemento da considerare: il Ghana ha vinto soltanto una delle ultime sei partite, segnale di una squadra solida ma non sempre brillante sul piano offensivo. Eppure, in una sfida così delicata, la concretezza potrebbe contare più dello spettacolo. Contro la Croazia, nel primo confronto assoluto tra le due nazionali, alle Black Stars potrebbe bastare un altro pareggio per scrivere un nuovo capitolo della propria storia mondiale.

Pronostico Croazia-Ghana: sfida bloccata, croati obbligati a vincere

Il pronostico di Croazia-Ghana si preannuncia molto equilibrato, ma la maggiore pressione potrebbe paradossalmente favorire la squadra di Zlatko Dalic. Il Ghana può permettersi di impostare una partita prudente, simile a quella giocata contro l’Inghilterra, quando le Black Stars hanno difeso con grande ordine e sono riuscite a strappare uno 0-0 preziosissimo.

La Croazia, però, avrà un atteggiamento diverso rispetto ai Three Lions. Modric e compagni sono obbligati a vincere per scavalcare il Ghana in classifica e qualificarsi direttamente ai sedicesimi di finale, evitando così il rischio di restare appesi alla graduatoria delle migliori terze. Questo dovrebbe spingere i croati ad alzare il baricentro e a cercare con maggiore insistenza il gol.

Il Ghana ha dimostrato solidità, compattezza e grande capacità di soffrire, ma finora ha mostrato anche limiti evidenti negli ultimi metri. La produzione offensiva non è stata particolarmente brillante e la squadra di Carlos Queiroz ha faticato a rendersi pericolosa soprattutto nei primi tempi. Contro una Croazia più esperta e costretta a fare la partita, questo potrebbe pesare.

La sensazione è che possa bastare un episodio per decidere una gara tattica, tesa e con pochi spazi. Se la Croazia riuscirà a trovare il varco giusto, avrà poi l’esperienza necessaria per gestire il vantaggio e proteggere un risultato fondamentale.

Pronostico Croazia-Ghana: 1-0

La Croazia parte leggermente favorita per esperienza, qualità tecnica e necessità di vincere. Il Ghana può resistere a lungo, ma la maggiore urgenza dei croati potrebbe fare la differenza e permettere alla squadra di Dalic di conquistare il pass per i sedicesimi.