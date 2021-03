Calciomercato: PSG vuole Messi e Cristiano Ronaldo!

Psg Ronaldo Messi. Il PSG non vorrebbe privarsi del suo giocatore più fondamentale ossia Kylian Mbappé. Nel caso in cui il francese non rimanesse ancora nella capitale, si pensano già a due sostituti che sono grandissimi nomi. Uno è Cristiano Ronaldo e l’altro è Lionel Messi. In particolare, il giocatore portoghese è sempre stato nel mirino dei parigini.

La Champions League di quest’anno sembra avere un sapore anomalo. Ad essere assenti non sono solo gli spettatori sugli spalti, ma anche due giocatori che non parteciperanno ai prossimi quarti. Si tratta di Cristiano Ronaldo e Leo Messi eliminati rispettivamente con Juventus e Barcellona. Per la prima volta, dal 2004/05, non saranno presenti al prossimo step dalla competizione europea.

Molti hanno parlato della fine di un’era. I giocatori hanno finito il loro ciclo, adesso bisogna dare spazio a nuovi talenti. Due, tra tutti, sembravano aver dimostrato il loro valore: Erling Haaland e Kylian Mbappé, visti già come i loro eredi. Il norvegese ed il francese sono considerati come gli enfants prodiges del nuovo calcio. Ed è proprio a Mbappé che è legato il futuro di Ronaldo e Messi.

Psg Ronaldo Messi, Mbappé blocca il mercato del PSG

Il classe 98, autore dell’impresa al Camp Nou, comincia già a guardarsi intorno. Non è ancora sicuro della sua permanenza sotto la Torre Eiffel. Tutto dipenderà dal camino del PSG nella competizione europea ma il magnate Nasser Al-Khelaïfi vuole tutelarsi in qualche modo. Il nome di Cristiano Ronaldo, tra l’altro, non è stato dimenticato dalla dirigenza parigina.

Il portoghese ex Real Marid è stato a lungo corteggiato dal club . Il suo contratto scade il prossimo anno ed il PSG potrebbe farci un pensierino, secondo quanto riportato da Le Parisien. L’unico grande problema è lo stipendio di 31 milioni dato che il PSG ha già un tetto ingaggi monstre. Inoltre, i rapporti con l’agente di CR7, Jorge Mendes, sono buoni, visto che già in passato si erano avuti contatti per il giocatore.

Oltre a Ronaldo, nel mirino c’è anche il suo rivale fino a questo momento, Leo Messi. Anche la Pulce è in scadenza con il Barcellona che non sta navigando in acque calmissime. Già in estate si era creato un caos mediatico perché si pensava che l’argentino avrebbe potuto lasciare il Barça per via di quel famoso fax. Si attendono le elezioni della nuova presidenza ma il destino di Messi sembra incerto.

Pep Guardiola gli strizza l’occhio e lo vorrebbe al Manchester City, considerati i forti dubbi che il giocatore ha su Ronald Koeman. Messi, quindi, avrebbe più motivi per andarsene che per restare e Maurio Pochettino lo accoglierebbe molto volentieri. Il PSG, però, ha chiaro un obiettivo: per il dopo Mbappé c’è bisogno assolutamente di un attaccante fenomenale che possa non far rimpiangere il giocatore di Bondy.

