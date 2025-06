Manchester City – Wydad AC: formazioni, pronostico e dove guardarla

A caccia del secondo titolo mondiale consecutivo, il Manchester City debutta nel Gruppo G del Mondiale per Club FIFA 2025 mercoledì alle ore 18:00 ialiane a Philadelphia, affrontando i marocchini del Wydad AC.

Nel girone figurano anche Juventus e Al-Ain. L’obiettivo per i Citizens è chiaro: un piazzamento tra le prime due è il minimo sindacale.

Manchester City cerca riscatto dopo una stagione da dimenticare

Dopo una stagione 2024-25 sotto le aspettative, i tifosi del City sperano che il Mondiale per Club sia il primo passo per tornare grandi. I Citizens hanno perso Premier League, Champions League e FA Cup, vincendo solo il Community Shield.

Inoltre, l’ombra delle 115 accuse pendenti sulle finanze del club rende l’estate ancora più delicata. Nonostante ciò, il club ha già investito pesantemente sul mercato: sono arrivati Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders e il portiere Marcus Bettinelli. I primi tre sono attesi al debutto proprio contro il Wydad.

I campioni in carica del 2023 (l’edizione 2024 fu sostituita dalla Coppa Intercontinentale FIFA) vogliono riaffermare il proprio dominio internazionale.

Wydad AC: terza partecipazione per il club marocchino

Il Wydad AC, campione della CAF Champions League 2021-22, partecipa per la terza volta al Mondiale per Club. Nelle precedenti esperienze (2017 e 2022) non ha mai superato la seconda fase.

Il club marocchino ha vissuto due stagioni deludenti: eliminazione alla fase a gironi della Champions africana 2023-24 e terzo posto in Botola Pro. La guida tecnica è ora affidata a Mohamed Amine Benhachem, chiamato a raddrizzare la rotta.

Nel mese scorso, il Wydad ha perso due amichevoli di prestigio contro Porto e Siviglia per 1-0. Il focus della squadra sarà contenere i danni contro un colosso come il Manchester City.

Dove vedere Manchester City – Wydad AC in Diretta Tv e Streaming:

La partita Manchester City – Wydad AC in programma mercoledì 18 giugno alle ore 18:00 sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Stato di forma

Manchester City : V-V-P-N-V-V

: V-V-P-N-V-V Wydad AC: N-V-V-V-V-S

Le probabili formazioni di Manchester City-Wydad

City potrebbe concedere minuti ai nuovi acquisti e ruotare diversi titolari in vista del match contro la Juventus tra otto giorni. Out Mateo Kovacic (tallone), mentre John Stones è convocato ma non al meglio.

Wydad punta sull’esperienza di Nordin Amrabat, 38 anni, e sulla verve offensiva di Mohamed Rayhi, capocannoniere della squadra con 11 gol in campionato. In attacco ci sarà anche Obeng, terminale offensivo centrale.

Formazione probabile Manchester City (4-2-3-1):

Ederson; Lewis, Khusanov, Gvardiol, Ait-Nouri; Reijnders, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Formazione probabile Wydad AC (4-2-3-1):

El Motie; Moufi, Meijers, Harkass, Boucheta; Malsa, Moubarik; Amrabat, Arthur, Rayhi; Obeng

Pronostico Manchester City – Wydad AC: 4-0

Pur con una formazione rimaneggiata, Manchester City ha tutte le carte in regola per iniziare il proprio cammino nel Mondiale per Club con una netta vittoria. Il Wydad AC, nonostante l’esperienza, difficilmente potrà contrastare l’intensità e il talento della squadra di Pep Guardiola.