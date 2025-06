Monterrey – Inter: formazioni, pronostico e dove guardarla

Dopo un finale di stagione amaro, l’Inter torna in campo per l’esordio al Mondiale per Club FIFA 2025, sfidando il Monterrey nella notte tra martedì e mercoledì 18 giugno alle ore 03:00 italiane al Rose Bowl di Pasadena.

I nerazzurri, vicecampioni d’Europa e d’Italia, cercano riscatto sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu.

Nel Gruppo E, oltre a Inter e Monterrey, figurano anche River Plate e Urawa Red Diamonds. Solo due squadre passeranno alla fase successiva.

Inter, debutto mondiale per Chivu dopo il tracollo finale

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il PSG e la perdita dello scudetto a favore del Napoli, Simone Inzaghi ha lasciato la panchina nerazzurra per accasarsi in Arabia Saudita. A raccogliere l’eredità è stato Cristian Chivu, ex difensore interista e tecnico della Primavera, reduce da un ottimo finale di stagione alla guida del Parma.

L’Inter si presenta con la voglia di riscattarsi in una competizione internazionale dove ha già trionfato nel 2010. In questa nuova edizione ampliata del Mondiale per Club, il primo obiettivo sarà evitare una clamorosa eliminazione nella fase a gironi.

Monterrey sogna il colpaccio con Sergio Ramos e Canales

I messicani del Monterrey partecipano al torneo grazie alla vittoria nella CONCACAF Champions League 2021. La squadra ha investito molto, puntando su giocatori d’esperienza come Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos e Oliver Torres. La guida tecnica è affidata a Domenec Torrent, ex assistente di Guardiola e già allenatore di Galatasaray e Flamengo.

I Rayados sono reduci da un periodo altalenante: dopo l’eliminazione ai quarti del Clausura contro il Toluca e la precoce uscita nella Champions Cup, hanno deciso di cambiare guida tecnica.

Dove vedere Monterrey – Inter in Diretta Tv e Streaming:

La partita Monterrey – Inter in programma mercoledì 18 Giugno alle ore 03:00 italiane sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro.

Monterrey – Inter sarà visibile in Diretta Tv in chiaro anche su Italia 1 ed in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Precedenti: Inter e Monterrey si sono già affrontate nel 1994

Anche se questa sarà la prima sfida ufficiale tra le due formazioni, Inter e Monterrey si sono già affrontate nel 1994 in occasione della Tecate Cup, con i nerazzurri vittoriosi nell’unico precedente amichevole.

Probabili formazioni Monterrey-Inter

Monterrey deve fare a meno di Carlos Salcedo, ma recupera Sergio Ramos, pronto a guidare la difesa. In attacco spazio al bomber Germán Berterame, supportato da Canales e Corona.

Inter priva di diversi attaccanti: Correa e Arnautovic sono partiti, mentre Mehdi Taremi non può lasciare Teheran a causa delle tensioni geopolitiche. Out anche Piotr Zielinski per un problema al polpaccio. Chivu punterà sul tandem Thuram–Lautaro, con possibili minuti per i giovani Esposito e i nuovi arrivati Sucic e Luis Henrique.

Formazione probabile Monterrey (4-2-3-1):

Andrada; Medina, Rodriguez, Ramos, Arteaga; Ambriz, Chavez; Torres, Canales, Corona; Berterame

Formazione probabile Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Stato di forma

Monterrey : V-V-S-V-V-S

: V-V-S-V-V-S Inter: V-V-V-N-V-S

Pronostico Monterrey-Inter: 1-1

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo delusioni nelle rispettive competizioni. Tuttavia, l’Inter appare più fragile dal punto di vista mentale e fisico. Monterrey, forte di una rosa esperta, potrebbe sfruttare l’occasione per strappare un punto prezioso e partire con il piede giusto nel Gruppo E.