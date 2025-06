Al-Ain – Juventus: formazioni, pronostico e dove guardarla

La Juventus di Igor Tudor fa il suo esordio assoluto nel Mondiale per Club FIFA 2025 nella notte tra mercoledì e giovedì 19 giugno alle ore 03:00 italiane affrontando gli emiratini dell’Al-Ain nel primo match del Gruppo G a Washington D.C.

Le due squadre dovranno vedersela con il Wydad AC e i campioni in carica del Manchester City, in un girone che promette spettacolo e alta competitività.

Juventus cerca il riscatto internazionale

Dopo anni lontani dai vertici europei, la Juventus prova a ritrovare prestigio in una competizione che la vede tra le otto migliori squadre UEFA nel ranking quadriennale. In passato ha partecipato tre volte alla Coppa Intercontinentale, vincendola nel 1985 e nel 1996, ma è alla prima apparizione ufficiale nel nuovo formato FIFA.

La stagione 2024-25 è stata segnata da alti e bassi, culminati con un quarto posto in Serie A e una precoce eliminazione dalla Champions League. Il dato più preoccupante? Ben 20 pareggi stagionali, eguagliando un record negativo del club.

Con Thiago Motta esonerato prima della fine del campionato, la squadra è ora nelle mani di Igor Tudor, ex difensore bianconero e vice allenatore. Nonostante la società abbia cercato profili di alto livello come Conte e Gasperini, il croato ha ottenuto la conferma e guiderà la squadra in questa importante avventura.

Al-Ain sogna l’impresa, ma parte sfavorita

Il club di Abu Dhabi non è nuovo al palcoscenico mondiale: l’Al-Ain ha già partecipato due volte al Mondiale per Club, e nel 2018 ha raggiunto una storica finale, persa 4-1 contro il Real Madrid.

La squadra si è qualificata vincendo l’AFC Champions League 2023-24, ma da allora ha vissuto un calo di rendimento: ha concluso al quinto posto nel campionato locale e ha cambiato allenatore, affidandosi a Vladimir Ivic.

Nonostante ciò, i 14 volte campioni degli Emirati Arabi Uniti dispongono di un organico competitivo con individualità interessanti come Kodjo Laba (20 gol in campionato), Soufiane Rahimi (MVP in AFC Champions League e capocannoniere alle Olimpiadi) e il trequartista Alejandro “Kaku” Romero.

Dove vedere Al-Ain – Juventus in Diretta Tv e Streaming:

La partita Al-Ain – Juventus in programma giovedì 19 giugno alle ore 03:00 in Italia sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro.

Al-Ain – Juventus sarà visibile in Diretta Tv in chiaro anche su Italia 1 ed in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Stato di forma

Al-Ain : V-V-N-V-N-V

: V-V-N-V-N-V Juventus: S-V-N-N-V-V

Probabili formazioni Al-Ain – Juventus

Per la Juventus ci sono buone notizie dall’infermeria: Bremer e Milik hanno ripreso ad allenarsi parzialmente, ma non saranno della partita. Locatelli dovrebbe recuperare dall’infortunio alla caviglia, mentre sono rientrati Rugani e Kostic dai rispettivi prestiti.

Nel 3-4-2-1 di Tudor, spicca il nome di Kenan Yildiz, rivelazione della scorsa stagione: 15 partecipazioni a gol, terzo più giovane in Europa dopo Yamal e Doue. In attacco ci sarà il ballottaggio tra Kolo Muani e Vlahovic, con il primo favorito.

Per Al-Ain, il neo-arrivato Rui Patricio difenderà i pali dietro una linea a tre. In avanti agiranno Laba e Rahimi, supportati dal talento di Kaku.

Formazione probabile Al-Ain (3-4-1-2):

Patricio; Autonne, Park, Cardoso; Traore, Nader, Palacios, Erik; Kaku; Laba, Rahimi

Formazione probabile Juventus (3-4-2-1):

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani

La terna arbitrale sarà tutta femminile per il primo match della Juventus al Mondiale per Club: la sfida verrà diretta dalla statunitense Tori Penso, coadiuvata dalle connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

Pronostico Al-Ain – Juventus: 0-1

Pur senza brillare, la Juventus ha chiuso la scorsa stagione con 17 clean sheet e dovrebbe riuscire a contenere le iniziative dell’attacco arabo. Una vittoria di misura è l’ipotesi più probabile, utile a mettere i bianconeri sulla giusta strada verso la qualificazione ai quarti di finale.