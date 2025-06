Video Gol Chelsea – Los Angeles 2-0, Mondiale per Club 2025

Video Gol e Highlights di Chelsea-Los Angeles 2-0: Pedro Neto ed Enzo Fernandez regalano la vittoria ai Blues

Il Chelsea di Enzo Maresca parte col piede giusto al Mondiale per Club 2025, 2 a 0 e 3 punti conquistati al primo match contro i Los Angeles FC.

Il Chelsea, campione della Conference League, inizia con una vittoria netta il proprio cammino nel Gruppo D del Mondiale per Club FIFA 2025, superando per 2-0 i Los Angeles FC nella gara d’esordio.

Come previsto, il Chelsea ha dominato il possesso nella prima frazione di gioco, controllando il ritmo senza mai forzare. Nonostante non abbiano spinto sull’acceleratore, i Blues hanno dimostrato il loro valore tecnico: al 34’, è stato Pedro Neto a firmare con classe il gol dell’1-0, permettendo alla squadra di Enzo Maresca di andare al riposo in vantaggio.

Nel secondo tempo, i Los Angeles FC hanno reagito con maggiore intensità, creando più pericoli e cercando con insistenza il pareggio. Tuttavia, la retroguardia londinese ha resistito agli assalti americani. Nel finale, è arrivato il sigillo definitivo firmato da Enzo Fernandez, che ha chiuso la partita sul 2-0 e regalato al Chelsea i primi tre punti del girone.

Dopo la vittoria all’esordio, il Chelsea tornerà in campo il 20 giugno contro i brasiliani del Flamengo, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla fase successiva del torneo.

I Los Angeles FC cercheranno il riscatto nella stessa giornata contro l’Espérance de Tunis, in una sfida fondamentale per restare in corsa nel Gruppo D. Per il club americano, l’ultima gara contro il Flamengo potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno.

Cronaca di Chelsea – Los Angeles 2-0:

La prima occasione del match è subito per il Chelsea con Nicolas Jackson che serve Madueke in area ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Lloris e gli calcia addosso.

Al 34° minuto il Chelsea passa in vantaggio con Pedro Neto: assist di Jackson per l’attaccante portoghese che entra in area e dopo aver saltato un difensore avversario batte Lloris.

Nell’intervanno ci sono diverse sostituzioni e nei Los Angeles entra Olivier Giroud grande ex del match dopo aver militato per diversi anni nel Chelsea.

In apertura di ripresa i Los Angeles sfiorano subito il gol del pareggio con Diego Martinez che da ottima posizione calcia fuori.

Poco dopo ancora una volta Diego Martinez prova il tiro da posizione defilata ma la conclusione è debole.

Poi è il turno di Jackson ad andare vicino al gol con un bel colpo di testa da pochi metri ma il suo tiro viene respinto dai difensori avversari.

Ancora occasione per i Los Angeles con Bouanga che dopo aver saltato Pedro Neto calcia in porta ma Sanchez è bravo a respingere.

Ancora una volta gli americani vicini al pareggio: prima Tillman serve Giroud che viene anticipato e poi lo stesso centrocampista prova il tiro che termina di poco a lato.

Alla fine è Enzo Fernandez a chiudere la partita e fissare il risultato sul 2 a 0 su ottimo assist di Delap.

Subito dopo ancora una clamorosa occasione per i Los Angeles per accorciare le distanza con Bouanga che solo davanti alla porta spreca l’occasione.

A pochi secondi dalla fine Pedro Neto sfiora la doppietta personale!

Video Gol e Highlights di Chelsea – Los Angeles 2-0:

Tabellino di Chelsea – Los Angeles 2-0:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (dal 46′ Gusto), Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo (dall’84’ Essugo), Lavia (dal 46′ Enzo Fernandez); Pedro Neto, Palmer (dall’84’ Nkunku), Madueke (dal 64′ George); Jackson (dal 64′ Delap). All. Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado (dall’87’ Yeboah), Igor Jesus (dall’81’ Amaya), Tillman (dall’87’ Marlon); Ordaz (dal 38′ Martinez), Ebobisse (dal 46′ Giroud), Bouanga. All. Cherundolo

ARBITRO: J. Valenzuela (VEN)

MARCATORI: 34′ Pedro Neto (C), 79′ Enzo Fernandez (C)

AMMONITI: James (C), Aderabioyo (C), Martinez (L), Cucurella (C), Palencia (L).