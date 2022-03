PSG: Paratici e Zidane per il dopo Leonardo e Pochettino

Paris Saint-Germain, Al Khelaifi pronto all’ennesima rivoluzione: contattati Paratici e Zidane dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League.

È un Al-Khelaifi profonamente amareggiato quello che, in questi giorni, si trova a rimuginare sulla sconfitta patita dal suo PSG in Champions League contro il Real Madrid. L’emiro qatariota si trova ancora una volta a contemplare le macerie di una squadra che ad inizio stagione tutti accreditavano quale principale favorita per l’affermazione in campo continentale.

D’altronde, la campagna acquisti estiva suonava come una chiara dichiarazione d’intenti: gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e, soprattutto, Lionel Messi, erano finalizzati a dare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. Invece, non tutti i nuovi acquisti hanno reso come ci si auspicava. Soprattutto Sergio Ramos, costantemente tormentato dai problemi al polpaccio, ha racimolato la miseria di cinque presenze, senza poter contribuire con la propria esperienza ai risultati della squadra.

Dopo aver smaltito la rabbia, in un post partita che, secondo le ricostruzioni, l’avrebbe visto entrare negli spogliatoi del “Bernabeu” e ingiuriare pesantemente l’arbitro, Al-Khelaifi si è forse fermato a riflettere. Riflettere sui malanni di una squadra che, nonostante investa sempre ingenti capitali, si trova puntualmente a fare i conti con i propri fallimenti.

Fallimenti che non possono essere attribuiti solo alla sfortuna o alle pecche arbitrali ma, visto quanto detto sui nuovi acquisti, vanno forse rintracciati in qualche difetto di programmazione. Il PSG è un mosaico fatto di tessere scintillanti, tenute insieme da un allenatore, Mauricio Pochettino, che pure una finale di Champions in carriera l’ha giocata.

Ma, come saggezza popolare insegna, “Non è tutto oro ciò che luccica”. Così Nasser Al-Khelaifi sta pensando all’ennesima rivoluzione, ma stavolta avrebbe deciso di risolvere i problemi alla radice, partendo dai quadri dirigenziali.

Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, lo Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, ex Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, l’emiro qatariota avrebbe preso contatti con il dirigente veneto per sondare la sua disponibilità ad intraprendere un progetto insieme.

Paratici si è appena trasferito in Inghilterra, dove ha cominciato a gettare le basi per un ciclo di vittorie al Tottenham: è arrivato (o meglio tornato) a Londra Antonio Conte, e la squadra ha confermato tutti i pezzi migliori che ha acquistato in questi anni.

Certo, la corte di un club ambizioso ed opulento come il PSG fa sempre piacere, e potrebbe indurre Paratici a valutare eventuali offerte.

Al-Khelaifi starebbe inoltre meditando un altro ribaltone in panchina: via Pochettino e dentro Zinedine Zidane. Francese, già vincitore di tre Champions League al Real Madrid. Uno che sa come si fa, e non avrebbe problemi di ambientamento, insomma.

Per il PSG, che si appresta a restare orfano di Mbappé (promesso sposo al Real), una nuova epoca sta già per iniziare: Al-Khelaifi sta gettando le basi per il prossimo futuro.

