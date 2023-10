PSG-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 25-10-2023

Dove vedere PSG-Milan, partita valida per la 3° Giornata della Fase a Gironi di Champions League 2023/24. La sfida tra PSG e Milan sarà trasmessa in diretta TV e in Streaming in esclusiva su Prime Video.

La sfida tra PSG e Milan si giocherà alle ore 21.00 di Mercoledì 25 Ottobre al Parco dei Principi e sarà trasmessa in diretta tv e in Streaming su Amazon Prime.

Un banco di prova molto importante per il PSG di Luis Enrique e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il PSG è reduce dalla vittoria in Campionato per 3-0, contro lo Strasburgo.

In Champions League, i parigini, sono momentaneamente a 3 punti, dopo aver perso per 4-1 contro il Newcastle guidato da Eddie Howe.

Il Milan è reduce dalla sconfitta in Campionato per 0-1, contro la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

In Champions League, i rossoneri hanno collezionato due punti, dopo aver pareggiato contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic.

Guarda PSG – Milan in Diretta su Prime Video!

Come vedere Borussia Dortmund – Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 25 Ottobre

25 Ottobre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

PSG-Milan sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in diretta esclusiva Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Si potrà seguire il match scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. La partita si potrà anche guardare accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come Pc, tablet o smartphone.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PSG-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di PSG-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di PSG-Milan, in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di PSG-Milan:

Luis Enriqueschiererà la sua squadra con il 4-3-3. Hakimi e Lucas Hernandez agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo giocherà il trio Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha. Dembélé, Ramos e Mbappé sarà il tridente offensivo dei parigini.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Da valutare le condizioni di Loftus-Cheek, il quale dovrebbe partire dalla panchina. rientrano gli squalificati Maignan e Theo Herandez. Il trio di centrocampo sarà formato da Musah, Adli e Reijnders. Pulisic, Giroud e Leao formeranno il tridente offensivo.

Probabili formazioni PSG-Milan:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah,Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Precedenti e statistiche PSG-Milan:

Sono 2 i precedenti, in Champions League fra PSG e Milan. Si registrano un pareggio e una vittoria del Milan. Il pareggio risale alla seconda fase ai Gironi, della Champions League 2000/01. Fu uno 1-1 con le reti di Robert e Josè Mari. La vittoria del Milan risale alla Semifinale D’andata della Champions League 1994/95. 0-1 con gol decisivo di Boban.