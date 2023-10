PSG-Milan 3-0, Voti, pagelle e analisi, I parigini battono meritatamente i rossoneri

E’ finita 3-0 la sfida tra il PSG e il Milan. I parigini vanno in vantaggio grazie ad una grande giocata di Mbappé. Raddoppio dei parigini nella ripresa grazie a Kolo Muani. Tris del PS firmato da Lee Kang-in. I rossoneri ci hanno provato, ma troppa imprecisione e qualche errore tecnico, hanno permesso il 3-0. Clamorosa l’occasione divorata dall’asse Pulisic-Giroud.

Top 3 PSG:

Mbappé 7,5Il migliore in campo. Il suo gol è una dimostrazione di classe e di tecnica. Tomori non può fare nulla contro di lui. C’è da dire che fino a prima non si era nemmeno visto. Ma i fuoriclasse fanno la differenza con una giocata.

Kolo Muani 7 Si fa trovare pronto all’appuntamento decisivo con il gol. Quando parte è sempre una spina nel fianco della difesa rossonera.

Zaire-Emery 7,5 Completo, nonostante la giovane età. Abbina una grande classe ad un’ottima fisicità. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top assoluto.

Flop PSG:

Lucas Hernandez 5,5 L’unico sottotono della formazione allenata da Luis Enrique. Spesso viene messo in difficoltà dalle giocate di Pulisic.

Top 3 Milan:

Maignan 6,5 Fa quello che può. Incolpevole sui tre gol presi. L’unica “gioia” della serata è una grande parata su Mbappé grazie all’aiuto anche del palo.

Kalulu 6 Riesce a limitare molto bene Mbappé nel primo tempo. Nella ripresa gioca al centro e soffre un pò di più, ma la prestazione è positiva, nonostante tutto.

Musah 6 Si sacrifica tantissimo e fornisce alla causa ciò che può. Ci mette tutto, corsa, grinta, atletismo. Macina chilometri su chilometri.

Flop 3:

Theo Hernandez 4,5 Peggiore in campo. E’ letteralmente irriconoscibile sulla fascia sinistra. Non riesce ad attaccare e nemmeno a difendere,

Reijnders 5 Viene letteralmente dominato da Zaire-Emery. Appare irriconoscibile rispetto alle partite precedenti.

Leao 5 In Europa non riesce a fare il salto di qualità definitivo. Appare troppo spesso fuori dal gioco della sua squadra. Si accende a sprazzi, ma non basta semplicemente correre. Sfiora il gol con un bel tiro, poi qualche spunto, ma troppo poco.

Il PSG dimostra di essere una squadra semplicemente più forte del Milan. I rossoneri, dal punto di vista tattico hanno poco da rimproverarsi. Imperdonabile il secondo gol subito, così come il gol mancato dall’asse Pulisic-Giroud. Lì l’americano doveva avere il coraggio di tirare, invece di passare a Giroud. Puoi preparare le contromisure che vuoi, ma se un fuoriclasse come Mbappé fa la differenza con la sua tecnica, hai poco da recriminare. Il girone è ancora aperto. PSG, Newcastle, Borussia Dortmund e Milan sono separate da pochi punti. E’ tutto ancora possibile.