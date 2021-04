Video gol-highlights PSG-Lille 0-1: sintesi 03-04-2021

Video gol-highlights PSG-Lille: vincono gli ospiti con gol di David.

Un gol di Jonathan David dà al Lille la vetta della Ligue 1. La squadra di Galtier non finisce di stupire, ed espugna il “Parco dei Principi” nel big match di giornata, costringendo il PSG a una rincorsa più complicata del previsto. La squadra di Pochettino, come da copione, comanda il gioco e si avvicina maggiormente alla porta. Le conclusioni arrivano però quasi tutte da fuori area, con Maignan costretto a salvare solo in un paio di circostanze, mentre anche Navas ha il suo bel da farsi sui contropiedi ficcanti degli avversari.

Contropiedi che non sarebbero stati ugualmente mortiferi se sulla fascia non ci fosse stato un certo Ikoné, che oggi ha messo in crisi Kherer nel confronto diretto, confermandosi una delle ali più interessanti del panorama europeo. Ottima anche la prova di Benjamin André, vero uomo ovunque della formazione dell’Alta Francia.

Tra i capitolini, deludono Kean (sostituito nella ripresa) e Neymar, espulso nel finale per eccesso di foga. Il brasiliano non versa ancora nelle condizioni migliori, e si vede. Di Maria quasi non pervenuto. Pochettino avrà bisogno dei suoi migliori giocatori per un finale di stagione che rischia di lasciare il PSG a bocca asciutta.

PSG-Lille: la sintesi della partita

Mbappé si trova una prima occasione sul sinistro, ma il suo diagonale viene respinto da Maignan. Il Lille riesce invece a colpire al primo affondo: Ikoné avanza sulla destra e mette in mezzo un pallone sul quale David è il più lesto ad intervenire. Poco dopo Bamba si apre il campo, ma sbatte contro il muro eretto da Navas.

Il Lille sfrutta gli spazi lasciati dagli avversari quando ne ha occasione, mentre il PSG passa dal possesso palla, ma non riesce a pungere nonostante le sue tante bocche da fuoco. Ci provano sia Neymar (tiro alto sulla traversa), sia Kean (tentativo respinto da Navas). Il Lille tiene bene il campo e mantiene il vantaggio sino all’intervallo.

Al rientro in campo è subito Weah che si rende pericoloso, mettendo in evidenza ancora una volta le criticità del PSG sulla destra. Navas è costretto nuovamente a salvare. Neymar e compagni cominciano ad accusare un qual certo nervosismo, che traspare dalla manata del brasiliano all’indirizzo di André, costatagli l’ammonizione.

Neymar e Bamba si rispondono, colpo a colpo, con due conclusioni dalla distanza respinte dai rispettivi portieri. Pochettino ricorre a una girandola di cambi per provare a cambiare l’inerzia del match: entra Draxler per uno spento Kean, mentre le fasce vengono totalmente rivoluzionate con gli ingressi di Bakker e Dagba.

Proprio un cross di Dagba permette a Neymar di impegnare Maignan con un colpo di testa, seppure centrale. Anche Galtier ricorre ai cambi per aumentare il proprio peso offensivo. Appena entrato, Yilmaz ha sui piedi la palla del KO servitagli da Ikoné dopo una sgroppata sulla destra. Navas si supera e tiene a galla i parigini.

Giusto per vedere Paredes e Neymar sprecare le ultime occasioni del match con due tiri da fuori calciati alti sulla traversa. il brasiliano direttamente da punizione. Nel finale, Neymar perde la testa: colpisce volontariamente Djalò per recuperare secondi su una rimessa in gioco e, già ammonito, viene mandato sotto la doccia.

E’ il finale amaro di una partita che, in fin dei conti, il PSG ha meritato di perdere. La squadra di Pochettino non ha saputo sfruttare appieno la maggiore qualità tecnica, venendo spesso chiamata al tiro da fuori. Finisce 1-0. Un risultato che permette al Lille di comandare la classifica.

PSG-Lille video gol e highlights

PSG-Lille: il tabellino della gara

PSG-Lille 0-1: 20′ David (L)

Paris Saint-Germain (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer (Dagba 64′), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Bakker 64′); Paredes, Gueye (Rafinha 71′); Di Maria, Neymar, Mbappé; Kean (Draxler 64′). Allenatore: Mauricio Pochettino.

Lille (4-4-2): Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Renato Sanches (Yilmaz 71′), André, Soumare, Bamba; Ikone (Bradaric 90+2′), David (Weah 34′). Allenatore: Christophe Galtier.

Ammoniti: Gueye (P), Paredes (P), Djalò (L), Neymar (P), Diallo (P)

Espulsi: Djalò (L), Neymar (doppia ammonizione)

Migliori Bookmakers AAMS