PSG: Icardi litiga con Mbappè e Neymar. Finale di Coupe de France 2020 contro il Saint-Etienne

Dalla Francia si rincorrono le voci, Mauro Icardi sarebbe ormai ai ferri corti con i big del Paris Saint-Germain, in particolare con Neymar e Mbappè.

L’indiscrezione dell’Èquipe, noto quotidiano sportivo francese, fa sapere che l’attaccante argentino ex Inter, non sarebbe beni visto all’interno dello spogliatoio parigino.

In realtà non è mai scattata la scintilla tra Icardi e l’ambiente Paris Saint-Germain, con l’allenatore Tuchel, che non ha mai risparmiato panchine al suo numero 9. Ma le cose dopo un inzio difficile sembravano poter andare nel verso migliore, con Icardi che prima della pausa natalizia aveva preso a segnare continuamente e con il PSG che continuava a vincere.

La situazione sarebbe precipitata dopo la sconfitta del PSG nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Borussia Dortmund, e la festa organizzata dallo stesso Icardi, Cavani e Di Maria, solo due giorni più tardi.

I video che ritraevano i tre ballare e scatenarsi fino a notte fonda, hanno fatto presto il giro del web e hanno molto indispettito Tuchel e soprattutto Leonardo.

Il Ds brasiliano, che tra i suoi compiti ha anche quello di difendere l’immagine del club sicuramente non si aspettava che a lederla fosse proprio un giocatore in prestito, e che quindi dovrebbe tenere un comportamento esemplare per poter essere riscattato, come Icardi.

A questa spiacevole situazione si aggiunge il sempre più freddo rapporto tra icardi e le stelle Naymar e Mbappè, ree secondo il bomber argentino di riservagli pochissimi palloni e di preferire dialogare fra loro escludendo il numero 9 dalle trame d’attacco della squadra.

Insomma, non è un momento facile in Francia per Icardi, il cui diritto di riscatto è fissato ad una cifra vicina ai 70 milioni, non è per nulla sicuro al momento che il riscatto sarà effettuato.

Se ciò non dovesse avvenire Icardi tornerà all’ Inter in estate, e in questo caso, con tutta probabilità, sarebbe rimesso sul mercato.

Il Paris Saint-Germain affronterà il Saint-Etienne, è servita la finale di Coupe de France

Se la situazione nello spogliatoio del PSG sembra non essere ancora una volta la più rosea nel panorama calcistico europeo, la squadra di Tuchel continua ad avere ottimi risultati sul campo.

Se si esclude lo scivolone europeo, comunque rimediabile, contro il Borussia Dortmund dello scatenato Haaland, infatti il PSG si è imposto in tutte le ultime uscite. Domina ancora una volta la Ligue 1, con 68 punti, e ha strapazzato il Lione in Coupe de France per 5-1.

Una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine dai parigini, sugli scudi ancora una volta Mbappè, autore di una tripletta, tra cui uno splendido gol realizzato dopo una fuga palla al piede iniziata prima della metà campo.

Il PSG tenterà ancora una volta di completare la doppietta campionato-coppa di Francia, provando a battere in finale il Saint-Etienne, che ha rimontato il Rennes nella seconda semifinale, battendolo per 2-1.

