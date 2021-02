PSG: è fatta per il rinnovo di Neymar

In terra francese è ormai quasi certo il rinnovo di una delle stelle del P.S.G. del tecnico Pochettino.

Neymar, attaccante brasiliano quasi ventinovenne tra i più talentuosi in circolazione, sembra ormai pronto a mettere la fatidica firma sul nuovo contratto che lo legherà alla squadra parigina per altri, molto probabilmente, quattro anni.

Il brasiliano Neymar ad un passo da un rinnovo quadriennale con il PSG

Negli ultimi giorni, seguendo diversi media francesi ed alcune voci trapelate dal Brasile, si era molto fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa per il rinnovo del calciatore carioca, ormai davvero ad un passo.

L’unica cosa sulla quale ancora si procede al buio sono le condizioni contrattuali proposte dalla dirigenza del ricco presidente qatariota al giocatore. Molto probabilmente dovrebbero essere confermate le clausole già in vigore per l’attuale contratto (scadenza naturale nel 2022) e cioè tre milioni netti al mese, escludendo diversi bonus e premi aggiuntivi.

L’avventura del brasiliano in terra parigina era iniziata nel 2017, a seguito di una trattativa da record, 222 milioni di euro per portarlo via da Barcellona. Nello stesso frangente arrivò anche il giovanissimo Mbappé per altri 180 milioni (cifre da capogiro per noi comuni mortali) contribuendo a costruire l’ossatura di una squadra in grado di raggiungere la finale di Champions League nell’annata appena trascorsa oltre che a vincere praticamente tutto in patria.

Fonte: profilo Twitter PSG

Ad un certo punto le strade di Neymar e P.S.G. hanno seriamente rischiato di dividersi. Nel mercato estivo 2019 il brasiliano sembrava intenzionato a tornare nel Barcellona ma la trattativa in questione sfumò senza troppi problemi.

In un periodo di gravi crisi di bilanci per tutti i maggiori club d’Europa il P.S.G. ha deciso di approfittare e convincere definitivamente il brasiliano a firmare il rinnovo, visto che la particolare situazione che il mondo sta vivendo a causa della pandemia non avrebbe forse permesso un altro trasferimento da record con destinazione Barcellona, tra le altre.

Inoltre, i catalani sono alle prese con una grave crisi economica in atto e diversi problemi interni, ma questa è un’altra storia.

Fonte immagine in copertina: profilo Twitter Neymar

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS