PSG-Borussia Dortmund Diretta TV-Streaming Live e probabili formazioni 11-03-2020

PSG-Borussia Dortmund, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football HD e sulle piattaforme streaming Sky Go e NowTv. Tuchel spera in Neymar e Mbappé per ribaltare il risultato e salvare la panchina, Favre punta ancora su Haaland per centrare i quarti.

Mercoledì alle 21:00 il PSG ospita il Borussia Dortmund al Parco dei Principi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il PSG è chiamato a rimontare la sconfitta per 2-1 subita in Germania e dovrà farlo senza i suoi tifosi. L’UEFA ha infatti ufficializzato che il match si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio molti paesi europei e non.

I parigini sanno che l’impresa sarà complicata, ma Tuchel sa anche che in caso di eliminazione il suo destino sarà segnato. Dall’latro, però, il Borussia Dortmund non ha intenzione di stare a guardare ed i gialloneri non rinunceranno al loro calcio propositivo.

Le ultime sulle formazioni di PSG e Borussia Dortmund

Per questa partita Tuchel non avrà a disposizione due pedine importanti come Verratti e Meunier, entrambi squalificati dopo il giallo preso all’andata, oltre all’infortunato Herrera. A sostituire l’italiano sarà l’ex Roma Leandro Paredes che si sistemerà al centro del campo al fianco di Gueyé. Per ribaltare il 2-1 dell’andata, Tuchel si affiderà al massimo potenziale offensivo della squadra con Di Maria e Neymar ad agire come esterni e con Cavani e Mbappé in attacco. Partirà dalla panchina Icardi dopo aver deluso molto nella partita d’andata.

Ad esclusione degli infortunati Reus e Delaney, Favre può contare su tutta la rosa e metterà in campo la miglior formazione possibile. In porta spazio a Burki, difesa a tre con Zagadou, Hummels e Piszczek, Emre Can ed Hakimi saranno i due centrali di centrocampo con Hakimi e Guerreiro sugli esterni, mentre in avanti ci sarà il solito Haaland punta centrale assistito a destra da Sancho e a sinistra da Brandt. Un 3-4-3 spregiudicato a dimostrazione di come il Borussia non voglia solo difendere il risultato.

Probabili formazioni PSG-Borussia Dortmund

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar; Cavani, Mbappé. All. Thomas Tuchel

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt. All. Lucien Favre

Dove vedere PSG-Borussia Dortmund in Diretta TV e Streaming Live

La partita PSG-Borussia Dortmund, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta tv sul canale Sky Sport Football HD (canale 203) per tutti gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare PSG-Borussia Dortmund in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita PSG-Borussia Dortmund. utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Precedenti e statistiche PSG-Borussia Dortmund

C’è solamente un precedente tra PSG e Borussia Dortmund in casa degli attuali campioni di Francia e risale al 2010. All’epoca, la squadre si sfidarono nella fase a gironi di Europa League ed il risultato fu 0-0, esito che sarebbe di sicuro gradito ai gialloneri mercoledì sera.

Avere la maglio sul PSG al Parco dei Principi, però, non sarà facile dato che in casa i parigini. La squadra di Tuchel ha vinto 16 delle 18 partite disputate in casa, perdendo solo contro il Reims e venendo fermato dal Monaco.

Fuori casa, invece, il Dortmund fa più fatica rispetto a quando gioca al Signal Iduna Park e le statistiche lo confermano. I gialloneri lontano da casa hanno ottenuto solo 8 successi in 18 trasferte, subendo spesso gol. Il dato positivo, comunque, è che anche quando perde, il Borussia Dortmund un gol lo segna sempre. Contro i parigini, i gialloneri dovranno essere bravi a confermare questa statistica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA