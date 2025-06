PSG – Atletico Madrid: Probabili Formazioni, Pronostico e dove vederla

PSG e Atletico Madrid si affrontano nella prima super sfida europea a Pasadena nell’incontro valido per la 1° Giornata del Gruppo B del Mondiale per Club 2025.

Il Mondiale per Club 2025 entra subito nel vivo con un match di altissimo livello tra due big europee che promettono gol e spettacolo: Paris Saint-Germain e Atletico Madrid si affronteranno domenica al Rose Bowl di Pasadena domenica 15 giugno alle ore 21:00 italiane nella prima storica sfida tra due squadre europee nel nuovo formato del torneo FIFA.

Il calcio d’inizio è fissato alle 12:00 ora locale (21:00 in Italia). Le due big aprono il Gruppo B, dove partono largamente favorite su Botafogo e Seattle Sounders, ma una delle due rischia di lasciare subito punti per strada.

PSG imbattibile nel 2025: quattro trofei e uno stato di forma eccezionale

Il Paris Saint-Germain arriva al Mondiale per Club come campione d’Europa in carica, reduce da una stagione memorabile:

Vittoria della Ligue 1 con 19 punti di vantaggio

Trionfo in Coppa di Francia

Successo in Champions League con un 5-0 all’Inter in finale

152 gol stagionali totali in tutte le competizioni

La squadra di Luis Enrique è reduce da cinque vittorie consecutive, nonostante una difesa che ha concesso gol in 9 delle ultime 12 partite.

Il PSG avrebbe partecipato anche al vecchio formato del torneo grazie al successo in Champions, ma prenderà parte all’edizione estiva e poi anche alla Coppa Intercontinentale a dicembre, che ricalca il formato pre-2025.

Tra le grandi favorite per la vittoria finale, il Paris Saint-Germain si presenta al Mondiale per Club FIFA 2025 forte del trionfo in Champions League 2024-25, conquistata con autorità grazie a uno spettacolare 5-0 in finale contro l’Inter.

Atletico in cerca di riscatto dopo un finale di stagione sottotono

Anche l’Atletico Madrid, pur con un percorso meno dominante, è considerato tra le principali outsider in grado di puntare al trofeo quest’estate.

L’Atletico Madrid, che affronta il suo primo Mondiale per Club, arriva con meno entusiasmo: ha chiuso la stagione terzo nella Liga, ed è stato eliminato in semifinale di Coppa del Re.

Nella fase a gironi della Champions, a novembre scorso l’Atletico Madrid riuscì a battere il PSG al Parco dei Principi con un colpo di coda firmato Angel Correa al 93’, nonostante solo 4 tiri totali e il 30% di possesso palla.

La squadra di Diego Simeone ha chiuso la stagione con sei vittorie nelle ultime nove gare, segnando 19 gol negli ultimi cinque successi. In Liga l’Atletico ha chiuso al 3° posto con 76 punti a -12 dal Barcellona vincitore del campionato.

Dove vedere PSG – Atletico Madrid in Diretta Tv e Streaming:

La partita PSG – Atletico Madrid in programma domenica 15 giugno alle ore 21:00 sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

La telecronaca di PSG – Atletico Madrid sarà affidata a Ricky Buscaglia.

Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro.

Psg – Atletico Madrid sarà visibile in Diretta Tv in chiaro anche su Italia 1 ed in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Probabili formazioni di PSG e Atletico Madrid

Entrambe le squadre si presentano con le formazioni titolari e pochi assenti.

Per il PSG, l’unico vero dubbio è Ousmane Dembélé, uscito dalla Nazionale dopo la sconfitta in semifinale di Nations League. Bradley Barcola ha recuperato e dovrebbe partire titolare insieme a Gonçalo Ramos. Desire Doué è certo di una maglia dopo lo show in finale di Champions (3 assist).

L’Atletico Madrid ha recuperato Jan Oblak, tornato in forma dopo aver giocato con la Slovenia. Tutti disponibili anche i sudamericani reduci dagli impegni con l’Argentina: Molina, De Paul e Julian Alvarez.

Alexander Sorloth, reduce da un’ottima settimana con la Norvegia (gol contro l’Italia e tripletta in Liga), dovrebbe partire dalla panchina.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Javi Galan; Simeone, De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Julian Alvarez

Pronostico: PSG – Atletico Madrid

Il PSG è in stato di grazia nel 2025 e punta a vincere anche questo trofeo, dopo aver già alzato quattro coppe nella stagione appena conclusa. L’Atletico ha già dimostrato di poter battere i parigini, ma con la forma attuale e la fiducia accumulata, è difficile scommettere contro i campioni di Francia.

Il nostro pronostico per PSG – Atletico Madrid è 1 e Over 2.5