PSG, addio Pochettino: Galtier nuovo allenatore

PSG, svolta in panchina: Christophe Galtier sarà il nuovo allenatore. Prima, però, l’uscita di Mauricio Pochettino.

Il PSG è pronto nuovamente a cambiare pagina: l’ennesima stagione fallimentare in campo europeo, ha convinto Al-Khelaifi ad esonerare Mauricio Pochettino, e puntare tutto su Christhope Galtier. Il nativo di Marsiglia, che alla guida del Lille lo scorso anno è riuscito a vincere lo Scudetto, strappandolo proprio ai parigini, ha condotto il Nizza al quinto posto in classifica, permettendogli di tornare in Europa dalla porta della Conference League.

L’emiro si è persuaso che Galtier sia la persona giusta per cominciare un nuovo ciclo a Parigi, tanto che è pronto a versare al Nizza 10 milioni di euro per liberare anzitempo Galtier. Ex difensore, cresciuto calcisticamente nel Marsiglia, Galtier ha legato la propria carriera da allenatore al Saint-Etienne, squadra che ha guidato per otto anni, vincendo una Coppa di Lega francese nel 2013. La consacrazione, come detto, è arrivata lo scorso anno, quando l’allenatore è riuscito a riportare al Lille uno Scudetto che mancava da nove anni.

Galtier, in conferenza stampa, da allenatore del Lille

Prima di dargli il benvenuto, il PSG dovrà separarsi da Pochettino. All’allenatore argentino, e a tutto il suo staff, spetterà una buonuscita di 15 milioni. Quindi, si inizierà a pensare al mercato: i campioni di Francia puntano su Skriniar per rinforzare la difesa, mentre a centrocampo il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Renato Sanches, portoghese già allenato da Galtier al Lille, che viene seguito anche dal Milan, in cerca di un sostituto del partente Kessié in mediana.