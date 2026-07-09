Provedel all’Inter, ci siamo: Visite Mediche, Cifre e il Retroscena su Kepa

Contratto Inter - Stadiosport.it

Il calciomercato dell’Inter mette a segno un colpo di assoluto spessore per blindare la propria porta. Ivan Provedel è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo un piccolo “giallo” estivo che aveva fatto tremare la trattativa, l’accordo con la Lazio di Claudio Lotito si è sbloccato definitivamente, portando l’estremo difensore classe ’14 a Milano per iniziare la sua nuova avventura alla corte di Simone Inzaghi.

Vediamo nel dettaglio tutte le cifre dell’operazione, la durata del contratto e il retroscena di mercato che ha visto sfumare l’ipotesi Kepa.

Visite Mediche e Firma: i Dettagli del Contratto

La macchina burocratica e medica si è attivata rapidamente per sancire il passaggio del portiere in nerazzurro:

Le visite mediche: Provedel ha svolto i consueti test clinici e di idoneità sportiva presso la clinica Humanitas di Rozzano, passaggio propedeutico alla firma in sede.

Provedel ha svolto i consueti test clinici e di idoneità sportiva presso la clinica Humanitas di Rozzano, passaggio propedeutico alla firma in sede. La durata del contratto: Per l’ex portiere della Lazio è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà all’Inter fino al 2029 .

Per l’ex portiere della Lazio è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà all’Inter . Il costo del cartellino: L’accordo definitivo tra Inter e Lazio è stato trovato sulla base di una cifra vicina ai 3 milioni di euro, una valutazione considerata ottimale per le casse nerazzurre.

Il Retroscena: Perché l’Inter ha scelto Provedel e non Kepa?

Durante le fasi calde della trattativa, l’affare ha rischiato seriamente di arenarsi. Di fronte a un iniziale irrigidimento della Lazio e a richieste al rialzo che avevano toccato i 5 milioni di euro, i dirigenti dell’Inter avevano cautelativamente sondato piste alternative, tra cui quella che portava a Kepa Arrizabalaga (di proprietà del Chelsea, nell’orbita Arsenal).

Alla fine, però, Marotta e Ausilio hanno deciso di affondare il colpo su Provedel per tre motivi strategici ben precisi:

1. Conoscenza della Serie A e Affidabilità

Provedel garantisce un usato sicuro di altissimo livello. Nelle sue stagioni alla Lazio ha dimostrato continuità, leadership e una straordinaria reattività tra i pali, vincendo anche il premio come miglior portiere del campionato. Un profilo già perfettamente inserito nei meccanismi tattici del calcio italiano.

2. Sostenibilità Economica delle Cifre

Sebbene Kepa rappresentasse un profilo internazionale di richiamo, l’ingaggio dello spagnolo e i costi complessivi legati al suo eventuale trasferimento avrebbero appesantito notevolmente il monte ingaggi. Chiudere l’operazione Provedel a 3 milioni di euro si è rivelato un autentico capolavoro di bilancio.

3. Perfetto per lo Scacchiere di Inzaghi

Simone Inzaghi conosce molto bene l’ambiente da cui proviene il portiere e apprezza le sue doti non solo tra i pali, ma anche nella gestione del pallone con i piedi, una caratteristica fondamentale per la costruzione dal basso richiesta nel gioco dell’Inter.

La Scheda di Ivan Provedel all’Inter

Ecco il riepilogo schematico dell’operazione di mercato:

Parametro Dettaglio dell’Operazione Squadra di provenienza Lazio Nuovo Club Inter Costo del Cartellino ~3 Milioni di euro Scadenza Contratto 30 giugno 2029 Ruolo strategico Garanzia e affidabilità per la porta nerazzurra

Con l’innesto di Provedel, l’Inter si assicura un elemento di assoluto valore per la rosa, confermando la strategia societaria mirata a unire sostenibilità finanziaria, profili pronti per il nostro campionato e profonda affidabilità tecnica.