Classifica marcatori Mondiali 2026: la sorpresa che infiamma il calciomercato della Serie A

La corsa alla Scarpa d’Oro infiamma i quarti di finale dei Mondiali 2026 negli USA. Lionel Messi guida la classifica marcatori a quota 8 gol inseguito dai due rivali Mbappè e Haaland. Intanto le big italiane si fiondano sulla rivelazione del torneo.

I Mondiali 2026 entrano nella loro fase più calda e spettacolare. Con i quarti di finale che prendono il via oggi tra Francia e Marocco e a seguire domani Spagna – Belgio, Norvegia Inghilterra e Argentina Svizzera.

Non si accende solo la lotta per sollevare la Coppa del Mondo ma anche il duello a suon di gol per la prestigiosa Scarpa d’Oro del torneo.

La classifica marcatori sta subendo scossoni continui, delineando una sfida stellare tra i mostri sacri del calcio mondiale del calibro di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland ma anche alcune sorprese inaspettate che stanno attirando le immediate attenzioni dei direttori sportivi della nostra Serie A.

Chi vince la Scarpa d’Oro? Messi davanti a Mbappé e Haaland

In vetta alla classifica marcatori dei Mondiali 2026 c’è un eterno e infinito Leo Messi. La Pulce sta trascinando l’Argentina con prestazioni d’altri tempi e comanda la graduatoria dei bomber con ben 8 reti messe a segno. Da segnalare che Messi ha sbagliato anche due rigori che lo avrebbero potuto far allungare a quota 10 gol.

Dietro il fuoriclasse di Rosario, però, la concorrenza è spietata ed è guidata dalla coppia del futuro: Kylian Mbappé ed Erling Haaland inseguono famelici a quota 7 gol a testa. Il francese sta guidando i Bleus a suon di accelerate devastanti, mentre il gigante norvegese sta abbattendo record anche in terra americana. Un testa a testa stellare che si risolverà soltanto nella finalissima di New York.

L’effetto Mondiali sul Calciomercato: il colpo per la Serie A

Le prestazioni nel torneo iridato, come da tradizione, stanno riscrivendo i valori del calciomercato estivo. Alle spalle dei tre marziani, si sta mettendo in mostra la vera rivelazione del torneo, come l’attaccante senegalese Sarr ed il messicano Quiñones autori finora di reti decisive con la loro nazionale.

Le loro giocate hanno acceso i radar di Inter, Milan e Juventus. Il valore del cartellino è già raddoppiato rispetto a inizio giugno, e il Mondiale si sta trasformando nella vetrina internazionale perfetta. Le big italiane stanno studiando la strategia per presentare l’offerta decisiva non appena si concluderà la spedizione oltreoceano, provando ad anticipare i club inglesi della Premier League già pronti all’asta.

Classifica marcatori Mondiali di sempre: Messi davanti a tutti, Mbappé lo insegue e può riscrivere la storia

La classifica marcatori dei Mondiali di sempre ha un nuovo padrone assoluto: Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, protagonista anche ai Mondiali 2026, ha superato ogni record e si è portato in testa alla graduatoria all-time dei bomber della Coppa del Mondo. Alle sue spalle c’è Kylian Mbappé, sempre più vicino e pronto a trasformare questa edizione in un duello storico destinato a segnare un’epoca.

Il gol segnato da Messi contro l’Egitto, nella folle rimonta dell’Argentina agli ottavi di finale, ha portato il capitano dell’Albiceleste a quota 21 reti complessive nella storia dei Mondiali. Un numero impressionante, costruito in sei edizioni diverse e diventato ancora più pesante in un torneo in cui l’argentino, a 39 anni, continua a essere decisivo.

Subito dietro c’è Mbappé, salito a 19 gol mondiali e ancora pienamente in corsa con la Francia. Il francese ha già superato mostri sacri come Miroslav Klose, Ronaldo il Fenomeno, Gerd Müller e Pelé, e ora vede Messi a due reti di distanza. La domanda che domina il Mondiale è inevitabile: il record resterà nelle mani della Pulce o Mbappé riuscirà a superarlo già in questa edizione?

Classifica marcatori Mondiali di sempre: Messi primo, Mbappé secondo

La graduatoria aggiornata dei migliori marcatori nella storia della Coppa del Mondo racconta una rivoluzione. Per anni il primato è stato di Miroslav Klose, fermo a 16 gol. Il tedesco sembrava aver costruito un record destinato a durare a lungo, ma il Mondiale 2026 ha cambiato completamente la storia.

Lionel Messi in questo mondiale ha raggiunto Klose subito al primo match segnando una tripletta, poi lo ha superato con una doppietta alla seconda partita e infine ha allungato fino a quota 21 gol.

Mbappé, invece, ha continuato la sua scalata con una media realizzativa impressionante: 19 gol in 19 presenze mondiali.

Un dato che rende il francese il grande favorito per diventare, prima o poi, il miglior marcatore assoluto nella storia del torneo visto che ha 11 anni in meno di Messi e potrà giocare altri mondiali dopo questo in corso.

Classifica marcatori all-time dei Mondiali

Lionel Messi, Argentina: 21 gol Kylian Mbappé, Francia: 19 gol Miroslav Klose, Germania: 16 gol Ronaldo, Brasile: 15 gol Gerd Müller, Germania: 14 gol Just Fontaine, Francia: 13 gol Harry Kane, Inghilterra: 13 gol Pelé, Brasile: 12 gol Jürgen Klinsmann, Germania: 11 gol Sándor Kocsis, Ungheria: 11 gol Gabriel Batistuta, Argentina: 10 gol Thomas Müller, Germania: 10 gol Teófilo Cubillas, Perù: 10 gol Grzegorz Lato, Polonia: 10 gol Helmut Rahn, Germania: 10 gol

La presenza di Messi e Mbappé ai primi due posti dà una dimensione storica ai Mondiali 2026. Non si tratta soltanto della corsa alla Scarpa d’Oro del torneo, ma di una sfida diretta per il primato assoluto nella competizione più importante del calcio.