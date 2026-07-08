Calciomercato Milan, Amorim rivoluziona la difesa: colpo Gila per 30 milioni, ora si decide il futuro di Leao

Il nuovo tecnico rossonero è sbarcato a Milano per pianificare la stagione: chiuso l’accordo lampo con Lotito per il centrale spagnolo, mentre si fissa il prezzo per la stella portoghese

Il nuovo corso del Milan è ufficialmente iniziato. L’arrivo in città di Rúben Amorim, scelto dalla dirigenza per guidare la prima squadra maschile, ha impresso un’accelerazione improvvisa e decisiva alle strategie del calciomercato rossonero. Il tecnico portoghese, pronto a dirigere il suo primo allenamento a Milanello, ha già tracciato le linee guida con la proprietà, portando subito al primo colpo ufficiale per la difesa.

Nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha chiuso un accordo lampo con la Lazio di Claudio Lotito per il trasferimento a titolo definitivo di Mario Gila.

I dettagli del colpo Mario Gila: cifre e contratto

L’intesa per il centrale difensivo spagnolo è stata raggiunta sulla base di 30 milioni di euro. Decisiva è stata la volontà del calciatore, che ha chiesto espressamente la cessione al club biancoceleste dopo aver valutato il progetto prospettatogli da Amorim, che vede in lui il perno perfetto per la sua nuova linea difensiva.

Gila firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà ai colori rossoneri, regalando al Milan quell’esplosività e solidità necessarie per affrontare la prossima Serie A e il cammino europeo.

Il piano di Amorim e il nodo Rafael Leao: fissato il prezzo

L’arrivo di Amorim non ha però sbloccato solo le entrate. Sul tavolo del summit milanese c’è soprattutto il futuro di Rafael Leão. Il tecnico portoghese stima profondamente il suo connazionale, ma la società ha la necessità di definire la programmazione finanziaria dell’estate.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza ha fissato il prezzo per l’eventuale cessione della stella portoghese: non si accetteranno offerte inferiori alla tripla cifra. La pianificazione del mercato rossonero ruota attorno a questo bivio, con Amorim che spera di avere presto novità chiare per l’inizio dei ritiri estivi.

I numeri di Mario Gila nella scorsa stagione

Il centrale spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è reduce da un’annata da protagonista assoluto in Serie A. Con le sue 35 presenze stagionali e una media dell’88% di passaggi riusciti, Gila si è imposto come uno dei difensori più affidabili del campionato per palleggio e letture preventive, caratteristiche che lo hanno reso l’obiettivo numero uno di Amorim.